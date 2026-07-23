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23.07.2026 08:42

Ξέσπασε ο Τάκης Σαγιώρ για τα δημόσια «αντίο» στη Μαίρη Λίντα – «Σιχαίνομαι όλους αυτούς που βγαίνουν και μυξοκλαίνε»

23.07.2026 08:42
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Θλίψη στο Πανελλήνιο έχει σκοπίσει ο θάνατος της σπουδαίας Μαίρης Λίντα η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών έπειτα από σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία της.

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος εξέφρασε την οδύνη του για την απώλεια της μεγάλης ερμηνεύτριας είτε με δηλώσεις τους είτε μέσα από αναρτήσεις τους στα social media.

Ένας εξ αυτών και ο Τάκης Σαγιώρ ο οποίος αφού είπε το δικό του αντίο στη γυναίκα με την οποία υπήρξε για χρόνια ζευγάρι φθάνοντας, μάλιστα, κοντά στα σκαλιά της εκκλησίας, ξέσπασε για όλους εκείνους που -όπως τόνισε- μιλούν για την εκπιπούσα χωρίς καν να τη γνωρίζουν για λίγα λεπτά δημοσιότητας.

«Ζητώ συγγνώμη από τα κανάλια και τους δημοσιογράφους που μου τηλεφωνούν να βγω(και δεν δέχομαι)να μιλήσω για τη Μαίρη Λίντα (που έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο σήμερα το πρωί ) η σπουδαία αυτή καλλιτέχνης επί 60 χρόνια θριάμβευσε στον χώρο της μουσικής! Ερμήνευσε μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες των μεγαλύτερων μουσικών και στιχουργών της Ελλάδας. Όλοι οι Έλληνες αγάπησαν αυτή την φωνή! Αυτό πρέπει να κρατήσουμε! Η προσωπική ζωή του καθενός μας δεν αφορά κανέναν! Σιχαίνομαι όλους αυτούς που βγαίνουν και μυξοκλαίνε σε διάφορες εκπομπές για τους εκλιπόντες… οι περισσότεροι ούτε καν τους έχουν γνωρίσει! Δυστυχισμένα άτομα που προσπαθούν να γεμίσουν τα κενά τους με ενός λεπτού δημοσιότητας! Λίγος σεβασμός στην εκλιπούσα και στην κόρη της Βάλια που στάθηκε βράχος στο πλευρό της μητέρας της μέχρι το τέλος της» ανέφερε στην ανάρτησή του.

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ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 10:30
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