Τα 2 γερμανικά hatchback που ξεφεύγουν από τον ανταγωνισμό – Πρώτα σε πωλήσεις στην Ελλάδα

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Η κατηγορία των hatchback μπορεί να πιέζεται από την επέλαση των SUV, όμως δύο γερμανικά premium μοντέλα αποδεικνύουν ότι το κλασικό πεντάθυρο παραμένει ιδιαίτερα ελκυστικό.

Τα SUV έχουν κατακλύσει την ελληνική αγορά, αλλά δεν έχουν εξαφανίσει τα παραδοσιακά μικρομεσαία hatchback.

Για πολλούς οδηγούς, ένα αυτοκίνητο με πέντε πόρτες, επαρκείς χώρους, συμπαγείς διαστάσεις και χαμηλότερη κατανάλωση εξακολουθεί να αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη επιλογή για την καθημερινότητα και τα οικογενειακά ταξίδια.

Στην κορυφή αυτής της κατηγορίας βρίσκονται δύο μοντέλα με ιδιαίτερα ισχυρό εμπορικό αποτύπωμα: η BMW Σειρά 1 και το Audi A3 Sportback.

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