Καύσωνας: 8 tips για να προστατεύσεις το αυτοκίνητο σου

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Μπορεί ο καύσωνας φέτος να άργησε, αλλά ήρθε και μαζί του αρχίζει η ταλαιπωρία, τόσο για εμάς, όσο και για το αυτοκίνητο

Ο καύσωνας είναι γεγονός και υψηλές θερμοκρασίες δεν ταλαιπωρούν μόνο τους οδηγούς, αλλά και το ίδιο το αυτοκίνητο. Ένας έντονος καύσωνας μπορεί να επηρεάσει τον κινητήρα, την μπαταρία, τα ελαστικά, ακόμη και το χρώμα του αμαξώματος, αυξάνοντας τις πιθανότητες για βλάβες και έξοδα που θα προτιμούσες να κάνεις κάπου αλλού.

Αν ετοιμάζεσαι να φύγεις για διακοπές ή χρησιμοποιείς καθημερινά το αυτοκίνητό σου μέσα στο καλοκαίρι, αξίζει να αφιερώσεις λίγο χρόνο σε μερικούς βασικούς ελέγχους. Με αυτόν τον τρόπο θα μειώσεις τον κίνδυνο προβλημάτων και θα ταξιδέψεις με μεγαλύτερη ασφάλεια.

1. Έλεγξε όλα τα υγρά του κινητήρα

Οι υψηλές θερμοκρασίες καταπονούν το σύστημα ψύξης, γι’ αυτό το ψυκτικό υγρό πρέπει να βρίσκεται πάντα στη σωστή στάθμη. Παράλληλα, καλό είναι να ελέγξεις τα υγρά φρένων, τα υγρά του τιμονιού, του κιβωτίου και των υαλοκαθαριστήρων.

Ένα απλό τσεκ πριν από ένα μεγάλο ταξίδι μπορεί να αποτρέψει δυσάρεστες εκπλήξεις.

2. Μην αμελείς την αλλαγή λαδιών

Τα λάδια παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του κινητήρα, ειδικά όταν αυτός λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες. Αν πλησιάζει η προγραμματισμένη αλλαγή λαδιών, καλό είναι να μην την αναβάλεις, ιδιαίτερα πριν από τις καλοκαιρινές εξορμήσεις.

3. Δώσε προσοχή στην μπαταρία

Πολλοί πιστεύουν ότι η μπαταρία δυσκολεύεται μόνο τον χειμώνα, όμως η υπερβολική ζέστη μπορεί επίσης να μειώσει τη διάρκεια ζωής της. Ένας προληπτικός έλεγχος της κατάστασής της μπορεί να σε γλιτώσει από μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη.

4. Έλεγξε την πίεση των ελαστικών

Η θερμοκρασία επηρεάζει άμεσα την πίεση των ελαστικών. Αν είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, αυξάνεται η φθορά, επηρεάζεται η οδική συμπεριφορά και μεγαλώνει η κατανάλωση καυσίμου.

Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται με τα ελαστικά κρύα και σύμφωνα με τις τιμές που προτείνει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου.

5. Προστάτευσε το αυτοκίνητο από τον ήλιο

Όταν υπάρχει δυνατότητα, προτίμησε να παρκάρεις σε σκιερό σημείο ή σε κλειστό χώρο στάθμευσης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ένα σκίαστρο στο παρμπρίζ βοηθά να διατηρηθεί χαμηλότερη η θερμοκρασία στο εσωτερικό και προστατεύει τα πλαστικά, το ταμπλό και τις επενδύσεις από τη φθορά που προκαλεί η υπεριώδης ακτινοβολία.

Αν παρατηρήσεις ότι η ένδειξη θερμοκρασίας του κινητήρα ανεβαίνει περισσότερο από το φυσιολογικό, σταμάτησε με ασφάλεια και μην συνεχίσεις την οδήγηση μέχρι να διαπιστωθεί η αιτία της υπερθέρμανσης.

6. Φρόντισε το χρώμα του αμαξώματος

Η εφαρμογή προστατευτικού κεριού μία φορά τον χρόνο δημιουργεί ένα επιπλέον στρώμα προστασίας απέναντι στον ήλιο και βοηθά στη διατήρηση της γυαλάδας του χρώματος. Παράλληλα μειώνει την πιθανότητα πρόωρης φθοράς από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

7. Έχε μαζί σου ένα κιτ έκτακτης ανάγκης

Σε κάθε καλοκαιρινό ταξίδι είναι καλό να υπάρχει στο πορτμπαγκάζ ένα βασικό κιτ έκτακτης ανάγκης. Μερικά μπουκάλια νερό, καλώδια εκκίνησης, προειδοποιητικό τρίγωνο, φακός και φαρμακείο μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα αν παρουσιαστεί κάποιο απρόοπτο.

8. Κάνε το απαραίτητο service πριν φύγεις

Πριν ξεκινήσεις για τις διακοπές, βεβαιώσου ότι το αυτοκίνητο έχει συντηρηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και ότι δεν εκκρεμούν βασικοί έλεγχοι, όπως το ΚΤΕΟ όπου απαιτείται.

Λίγη προετοιμασία πριν από το ταξίδι μπορεί να σε γλιτώσει από βλάβες, καθυστερήσεις και περιττά έξοδα, επιτρέποντάς σου να απολαύσεις τις καλοκαιρινές διαδρομές χωρίς απρόοπτα.

Πηγή: autotypos.gr

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