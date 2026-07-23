Χαμένο στις… γραμμές στο ΠΑΣΟΚ: Ακροβασίες με… πρωτιά, συμμαχίες και  αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα

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Η δημοσκοπική καχεξία με την οποία κλείνει τη σεζόν το ΠΑΣΟΚ, αναγκάζει τη Χαριλάου Τρικούπη να υιοθετήσει γραμμές άμυνας απέναντι στην πίεση και τα ερωτήματα που δέχεται για την εκλογική στρατηγική και την επόμενη ημέρα της κάλπης.

Κατά πως φαίνεται από τη ρητορική των στελεχών του, τις τελευταίες ημέρες, το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται με στόμφο στη θέση ότι στόχος του είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης στις εκλογές – «έστω και με μία ψήφο διαφορά», όπως είχε λεχθεί εξ αρχής.

Αν και ουδείς αποδέχεται το ρεαλισμό αυτής της επιδίωξης, καθότι το Κίνημα βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση και με ολοένα και αυξανόμενη διαφορά και από τη ΝΔ και από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η θέση αυτή λειτουργεί ως πρώτη γραμμή άμυνας στην πίεση «τι θα κάνετε μετά τις εκλογές». Και ως επικοινωνιακό τρικ ή τυπική πολιτική απάντηση, λειτουργεί. Αλλά ως εκεί, διότι στη συνέχεια έρχονται τα ενδιαφέροντα, επί των οποίων τίθενται τα πραγματικά ερωτήματα.

Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να υιοθετεί σθεναρά τη θέση πως εάν είναι δεύτερο – εννοώντας και αποδεχόμενο τη σημερινή δημοσκοπική συνθήκη, πίσω από τη ΝΔ – τότε δεν θα μπει καν στη διαδικασία για κυβερνητικές συνεργασίες.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγει την παγίδα στην οποία έχουν πέσει πολλά από τα στελέχη του και ειδικά οι δεξιόστροφοι – αυτοί ίσως να μην το θεωρούν καν παγίδα, αλλά ευκαιρία να πουν τις πραγματικές τους διαθέσεις – να ξεκαθαρίσουν εάν το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνεργαστεί με τη ΝΔ. Κάτι απαντήσεις που άφηναν ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο και μάλιστα κόντρα στην απόφαση του συνεδρίου, εξέθεσαν και έφεραν σε δύσκολη θέση τη Χαριλάου Τρικούπη πριν μερικές εβδομάδες. Με τη νέα γραμμή, που συμπυκνώνεται «μένουμε αντιπολίτευση (αξιωματική), ας βρει άλλον ο Μητσοτάκης για κυβερνητικό εταίρο», προσπερνούν το δίλημμα και κερδίζουν χρόνο για όταν και αν τελικά τεθεί αυτό.

Προσωρινή ηρεμία και μία εξαίρεση

Η θέση αυτή έχει φέρει σε άβολη θέση όσους μέχρι τώρα έλεγαν πως «άλλο πριν τις εκλογές, άλλο μετά» και πως «το ΠΑΣΟΚ θα συμβάλει στη διακυβέρνηση, προέχει η σταθερότητα». Αλλά έχει χαρίσει… ηρεμία στη Χαριλάου έναντι της δεξιάς πτέρυγας, που αδημονεί για μία νέα συνεργασία με τη ΝΔ – με ή χωρίς τον Μητσοτάκη είναι μάλλον αδιάφορο στην οπτική της.

Σε κάθε περίπτωση η γραμμή αυτή της Χαριλάου έχει μία λογική, τουλάχιστον ως προς τις πρώτες εκλογές: Αφενός, κανένα κόμμα που κατακτά τη δεύτερη θέση δεν έχει άγχος να συνεργαστεί με το πρώτο, καθώς αυτό θα ήταν παράδοση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο τρίτο κόμμα – με ό,τι θα σήμαινε για τη συνέχεια. Αφετέρου, κανένα δεύτερο κόμμα δεν φοβάται τις δεύτερες εκλογές, αφού σε αυτές ενισχύονται κατά τεκμήριο τα δύο πρώτα κόμματα.

Ο κανόνας ή η παραδοχή αυτή έχει μία εξαίρεση βέβαια. Την οποία αποφεύγει, ενίοτε άτεχνα, ανιστόρητα και παρερμηνεύοντας τις συνταγματικές επιταγές, το ΠΑΣΟΚ: Εάν είναι δεύτερο και μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση με άλλες δυνάμεις, θα αρνηθεί τη διερεύνηση της δυνατότητας αυτής; Εάν μάλιστα η ΝΔ είναι κάτω από το όριο του μπόνους (25%) και οι έδρες θα έχουν διανεμηθεί όλες με απλή αναλογική, θα αρνηθεί και τότε τη διερευνητική εντολή; Θα επικαλεστεί το σαθρό και αντισυνταγματικό (υποκριτικό στην ουσία) επιχείρημα περί «κυβέρνησης μειοψηφίας», ώστε να μην κάνει αυτό που έκανε ο Σάντσεθ στην Ισπανία και ο Κόστα στην Πορτογαλία (προοδευτικές κυβερνήσεις, χωρίς να είναι πρώτο το Σοσιαλιστικό Κόμμα); Κι αν είναι πραγματικά δύσκολο να βγαίνουν οι αριθμοί των εδρών, αλλά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ είναι αθροιστικά πάνω από αυτά της ΝΔ, θα αποφύγει έστω και τη διερεύνηση μίας δυνατότητας για νικηφόρα προοδευτική συμμαχία στις δεύτερες εκλογές; Τότε τι ψήφιζαν στο συνέδριο;

Το ρεαλιστικό ερώτημα

Αλλά το πιο σημαντικό ερώτημα, για το οποίο έχει μπει σχεδόν… απαγορευτικό σε απαντήσεις, είναι ίσως και αυτό που πράγματι θα έχει μπροστά του το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές: Τι θα κάνει εάν βγει τρίτο, όπως δείχνουν τώρα όλες (μα όλες) οι δημοσκοπήσεις. Ο ελιγμός τύπου «είμαστε πρόσκαιρα στην τρίτη θέση, ο Τσίπρας θα υποχωρήσει, όπως έγινε με την Κωνσταντοπούλου», παρέχει μία επικοινωνιακή διευκόλυνση, αλλά η πραγματική πολιτική συνθήκη είναι εντελώς διαφορετική από προθέσεις και επιδιώξεις,

Στελέχη όπως ο Μανώλης Χριστοδουλάκης για παράδειγμα, αποφεύγουν να το αγγίξουν καν, αφήνοντας στην πραγματικότητα ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ. Διότι σε όλες τις περιπτώσεις αποφεύγουν να διατυπώσουν τη συνεδριακή θέση περί «προοδευτικής διακυβέρνησης». Δεν θέτουν καν στο δημόσιο διάλογο και ενώπιον του προοδευτικού κόσμου, ακριβώς αυτή την στόχευση που έθεσε το ίδιο το συνέδριο – ομόφωνα μεν, αλλά στην πράξη εντελώς παρελκυστικά με ευθύνη της ηγεσίας.

Στο μυαλό μίας σειράς κορυφαίων – αλλά και μεσαίων – στελεχών του ΠΑΣΟΚ, η λογική σειρά έχει ως εξής:

«Η ΝΔ θα κερδίσει τις εκλογές. Χωρίς τη ΝΔ κυβέρνηση δεν γίνεται. Προοδευτική διακυβέρνηση δεν γίνεται και δεν μας ενδιαφέρει αφού δεν θα είμαστε εμείς πρώτοι. Εάν βγούμε δεύτεροι λοιπόν δεν έχουμε κανένα λόγο να μπλέξουμε σε συζητήσεις – ή μένουμε αξιωματική αντιπολίτευση αν η ΝΔ κάνει κυβέρνηση, ή πάμε σε δεύτερες εκλογές, ενισχυόμαστε ακόμα περισσότερο, και περιμένουμε να κερδίσουμε τις άλλες. Αν βγούμε τρίτοι και διατρέχουμε τον κίνδυνο να συμπιεστούμε στις δεύτερες εκλογές και εφόσον η ΝΔ δεν μπορεί να κάνει με άλλους κυβέρνηση, τότε θα διερευνήσουμε για τα καλά μία συνεργασία μαζί της. Είτε, για παράδειγμα, με τη συμμετοχή και του Σαμαρά και με άλλο πρόσωπο για πρωθυπουργό, αντί του Μητσοτάκη (ιδανική για κάποιους στο ΠΑΣΟΚ αυτή η εκδοχή), είτε και με τον ίδιο τον Μητσοτάκη εάν η διαπραγμάτευση πάει καλά».

Αυτή είναι η ανάλυση, αυτή η οπτική, αυτές και οι στοχεύσεις, ανάλογα με το πώς θα έρθουν τα εκλογικά αποτελέσματα.

Και επειδή αυτή η οπτική δείχνει (και φωνάζει) σταθερά… ΝΔ, απομένει να φανεί εάν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, δεξιόστροφοι και αριστερόστροφοι, θα μείνουν στο Κίνημα μέχρι τις κάλπες ή θα… αναχωρήσουν για τους δικούς της λόγους κάθε πτέρυγα, προς τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.

Προφανώς υπάρχει και η εκδοχή «αν όχι πρώτοι, μένουμε αντιπολίτευση όπως και να έχει κι ό,τι μας έρθει»! Αλλά σε αυτή την εκδοχή δύσκολα θα μείνει άπραγη η δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, εάν η ΝΔ αναζητά εναγωνίως συμμάχους και η χώρα… κινδυνεύει – είναι γνωστοί «Σωτήρες» της χώρας ορισμένοι εξ αυτών των παραγόντων.

Τα… δύσκολα επίσης μπορεί να έρθουν στο σενάριο (κάθε σενάριο είναι υποθετικό βέβαια) που η ΕΛΑΣ ενισχυθεί περαιτέρω, μικρύνει κι άλλο τη διαφορά από τη ΝΔ και ο Τσίπρας απευθύνει μετά τις εκλογές πρόταση συνεργασίας στο ΠΑΣΟΚ για να ανατραπεί η δεξιά – συνεργασία απλή, ούτε διάχυση, ούτε συγχώνευση, ούτε ρευστοποίηση.

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