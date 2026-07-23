search
ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 14:12
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.07.2026 13:27

Ύποπτο κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο – Σε σοβαρή κατάσταση 56χρονος

23.07.2026 13:27
zakynthos new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός έχει σημάνει στη Ζάκυνθο μετά από ύποπτο κρούσμα λεπτοσπείρωσης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, 56χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας νοσηλεύεται με πολυοργανική ανεπάρκεια.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο στην Ζάκυνθο επιβεβαιώθηκαν τέσσερα κρούσματα λεπτοσπείρωσης, με έναν άνθρωπο να καταλήγει.

Διαβάστε επίσης

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δερβένι στη Θεσσαλονίκη (video)

Κρήτη: Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων και δικηγόρος – Κατηγορούνται για παραποίηση στοιχείων

Φωτιά στο πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη – Επιχειρούν και εναέρια μέσα, «ήχησε» το 112 (video/photos)


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Βοιωτία

amalia-kostopoulou-new
LIFESTYLE

Αμαλία Κωστοπούλου: Απαντά στους followers που την κατηγορούν για την αλλαγή του επωνύμου της

VASEIS_PANELLADIKES
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Πού… απογειώθηκαν και πού «κατέρρευσαν» οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ

tiggo4-bg-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το Tiggo 4, το μικρότερο φουλ υβριδικό SUV της Chery (photos)

farmaka-new
ΥΓΕΙΑ

Ένα στα δέκα φάρμακα παγκοσμίως ενδέχεται να είναι πλαστά ή κατώτερης ποιότητας – Πώς να προστατευτείτε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
GEORGIOU_STAVROS
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Με σπασμένο χέρι ο 28χρονος καθ' ομολογίαν δράστης - Αποκάλυψε την αιτία του καβγά στους αστυνομικούς

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις έως 772 ευρώ και «παράθυρο» για αναδρομικά 6ετίας – Όλες οι αλλαγές

all_the_bonds
ΣΙΝΕΜΑ

Ούτε ο Ντάνιελ Κρεγκ, ούτε ο Πιρς Μπρόσναν: Ποιος είναι ο αγαπημένος Τζέιμς Μποντ του Κρίστοφερ Νόλαν

stavros_georgiou_split
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου - Ομολόγησε το έγκλημα, «τσακωθήκαμε και τον σκότωσα»

MITSOTAKIS_MAXIMOU_NEW_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρχισαν τα δύσκολα για την κυβέρνηση: Δίκες για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη, σύγκρουση για Novartis και... στο βάθος Γιώργος Βλάχος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 14:12
fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Βοιωτία

amalia-kostopoulou-new
LIFESTYLE

Αμαλία Κωστοπούλου: Απαντά στους followers που την κατηγορούν για την αλλαγή του επωνύμου της

VASEIS_PANELLADIKES
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Πού… απογειώθηκαν και πού «κατέρρευσαν» οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ

1 / 3