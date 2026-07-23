Ύποπτο κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο – Σε σοβαρή κατάσταση 56χρονος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Συναγερμός έχει σημάνει στη Ζάκυνθο μετά από ύποπτο κρούσμα λεπτοσπείρωσης.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, 56χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας νοσηλεύεται με πολυοργανική ανεπάρκεια.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο στην Ζάκυνθο επιβεβαιώθηκαν τέσσερα κρούσματα λεπτοσπείρωσης, με έναν άνθρωπο να καταλήγει.
Διαβάστε επίσης
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δερβένι στη Θεσσαλονίκη (video)
Κρήτη: Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων και δικηγόρος – Κατηγορούνται για παραποίηση στοιχείων
Φωτιά στο πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη – Επιχειρούν και εναέρια μέσα, «ήχησε» το 112 (video/photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.