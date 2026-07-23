Ύποπτο κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο – Σε σοβαρή κατάσταση 56χρονος

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Συναγερμός έχει σημάνει στη Ζάκυνθο μετά από ύποπτο κρούσμα λεπτοσπείρωσης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, 56χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική του νοσοκομείου Ζακύνθου και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας νοσηλεύεται με πολυοργανική ανεπάρκεια.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο στην Ζάκυνθο επιβεβαιώθηκαν τέσσερα κρούσματα λεπτοσπείρωσης, με έναν άνθρωπο να καταλήγει.

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