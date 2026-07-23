Βρουξισμός: Γιατί σφίγγουμε ή τρίζουμε τα δόντια μας; Βοηθάει το μασελάκι;

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Εάν τρίζετε τα δόντια σας όταν κοιμάστε ή και κατά τη διάρκεια της ημέρας, τότε καλό είναι να αντιμετωπίσετε αυτή τη διαταραχή, αλλιώς μπορεί να προκαλέσει πολλά οδοντιατρικά προβλήματα, που αργά ή γρήγορα θα σας οδηγήσουν στον ειδικό.

Παρότι πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για μια απλή συνήθεια ή για κάτι που δεν χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, ο βρυγμός ή βρουξισμός, όπως είναι ο επιστημονικός όρος αυτής της διαταραχής, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές φθορές στα δόντια, πόνο στη γνάθο, πονοκεφάλους και προβλήματα στην κροταφογναθική άρθρωση, εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Τι είναι ο βρυγμός (βρουξισμός)

Ο βρυγμός είναι η υπερβολική δραστηριότητα των μυών της μάσησης, η οποία εκδηλώνεται με έντονο σφίξιμο ή τρίξιμο των δοντιών. Το φαινόμενο μπορεί να είναι περιστασιακό ή χρόνιο και να επηρεάζει ανθρώπους κάθε ηλικίας, από παιδιά έως ενήλικες, όπως επισημαίνει η Χειρουργός Οδοντίατρος κ. Μαρία Τσαούτου-Κωστομοίρη και εξηγεί:

«Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο νυχτερινός βρυγμός γίνεται αντιληπτός από τον σύντροφο ή κάποιο μέλος της οικογένειας που ακούει τον χαρακτηριστικό ήχο του τριξίματος. Πολλοί ασθενείς, ωστόσο, αντιλαμβάνονται το πρόβλημα μόνο όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα τα οποία όμως διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Τα πιο συχνά περιλαμβάνουν:

Πόνο ή δυσκαμψία στη γνάθο, ιδιαίτερα το πρωί

Πονοκεφάλους, κυρίως στην περιοχή των κροτάφων

Ευαισθησία ή πόνο στα δόντια

Φθορά, ρωγμές ή σπασίματα στα δόντια

Πόνο στους μύες του προσώπου ή του αυχένα

Διαταραχές στον ύπνο και αίσθημα κόπωσης μετά το ξύπνημα

Εάν το πρόβλημα παραμείνει χωρίς αντιμετώπιση, οι φθορές στα δόντια μπορεί να γίνουν μόνιμες, απαιτώντας πιο σύνθετες και δαπανηρές οδοντιατρικές αποκαταστάσεις.

Γιατί εμφανίζεται ο βρυγμός

Η ακριβής αιτία δεν είναι πάντα γνωστή, ωστόσο υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που φαίνεται να συμβάλλουν στην εμφάνισή του.

Το άγχος και η ψυχολογική πίεση αποτελούν από τους σημαντικότερους παράγοντες. Πολλοί άνθρωποι που βιώνουν έντονο στρες, επαγγελματική πίεση ή συναισθηματική φόρτιση εμφανίζουν επεισόδια βρυγμού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Επιπλέον, ορισμένες διαταραχές ύπνου, η κατανάλωση καφεΐνης ή αλκοόλ σε μεγάλες ποσότητες, το κάπνισμα, καθώς και ορισμένα φάρμακα, μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης του προβλήματος. Σε κάποιες περιπτώσεις, η κακή σύγκλειση των δοντιών μπορεί επίσης να επιβαρύνει την κατάσταση.

Ποιες είναι οι συνέπειες αν δεν αντιμετωπιστεί

Ο χρόνιος βρυγμός δεν επηρεάζει μόνο τα δόντια. Η συνεχής πίεση μπορεί να προκαλέσει:

Έντονη φθορά της αδαμαντίνης.

Σπασίματα σε δόντια, σφραγίσματα ή στεφάνες.

Υποχώρηση των ούλων.

Προβλήματα στην κροταφογναθική άρθρωση (ΚΓΑ).

Χρόνιο πόνο στη γνάθο και στους μυς του προσώπου.

Συχνούς πονοκεφάλους και δυσφορία στην καθημερινότητα.

Η έγκαιρη διάγνωση από τον οδοντίατρο μπορεί να προλάβει πολλές από αυτές τις επιπλοκές.

Το εξατομικευμένο μασελάκι βρυγμού

Η πιο συνηθισμένη και αποτελεσματική μέθοδος προστασίας των δοντιών είναι το εξατομικευμένο μασελάκι βρυγμού (νάρθηκας νυκτός).

Το μασελάκι κατασκευάζεται ειδικά για τα δόντια κάθε ασθενούς, έπειτα από λήψη αποτυπωμάτων ή ψηφιακή σάρωση. Φοριέται συνήθως κατά τη διάρκεια του ύπνου και λειτουργεί ως προστατευτικό φράγμα ανάμεσα στις δύο οδοντικές επιφάνειες.

Με αυτόν τον τρόπο:

Προστατεύει τα δόντια από περαιτέρω φθορά.

Μειώνει την πίεση που ασκείται στη γνάθο.

Συμβάλλει στη χαλάρωση των μυών της μάσησης.

Περιορίζει τον πόνο και την πρωινή δυσκαμψία.

Βοηθά στη διατήρηση των οδοντιατρικών αποκαταστάσεων, όπως σφραγίσματα, όψεις ή στεφάνες.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το μασελάκι δεν θεραπεύει την αιτία του βρυγμού, αλλά αποτελεί την αποτελεσματικότερη μέθοδο προστασίας των δοντιών και της γνάθου από τις επιπτώσεις του. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση των συμπτωμάτων και στην πρόληψη σοβαρότερων βλαβών.

Τι άλλο μπορεί να βοηθήσει

Παράλληλα με τη χρήση του, είναι χρήσιμο να αντιμετωπιστούν και οι παράγοντες που επιδεινώνουν τον βρυγμό. Η διαχείριση του άγχους μέσω άσκησης, τεχνικών χαλάρωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης, η αποφυγή καφεΐνης και αλκοόλ πριν τον ύπνο και η διατήρηση ενός σταθερού προγράμματος ύπνου μπορούν να μειώσουν την ένταση των επεισοδίων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο οδοντίατρος μπορεί να συνεργαστεί με άλλους επαγγελματίες υγείας, όπως φυσικοθεραπευτές ή ιατρούς ύπνου, όταν ο βρυγμός σχετίζεται με πιο σύνθετα προβλήματα.

«Μια απλή εξέταση είναι αρκετή για να διαπιστωθεί εάν πάσχετε από βρυγμό και να προταθεί η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση, πριν το πρόβλημα οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες» καταλήγει η κ. Τσαούτου-Κωστομοίρη.

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