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ΚΟΣΜΟΣ

Ιωσήφ Βικτωράτος ΙΩΣΗΦ ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΣ

23.07.2026 16:22

Η νέα ισορροπία τρόμου διαμορφώνει το επόμενο στάδιο του πολέμου στο Ιράν

23.07.2026 16:22
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Παρά τη συνεχιζόμενη ένταση, η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα είναι ότι ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν έχει εισέλθει σε μια φάση παρατεταμένης στρατηγικής φθοράς, όπου καμία πλευρά δεν φαίνεται ικανή να επιτύχει μια γρήγορη και αποφασιστική νίκη.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αεροπορικά πλήγματα, επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ το επίκεντρο της αντιπαράθεσης επεκτείνεται πλέον πέρα από το ίδιο το ιρανικό έδαφος και αγγίζει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν εκτιμάται ότι επιδιώκει να αυξήσει το κόστος της σύγκρουσης για τους αντιπάλους του, όχι μόνο μέσω άμεσων στρατιωτικών ενεργειών αλλά και μέσω πίεσης στις θαλάσσιες εμπορικές οδούς και στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Οι επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα θεωρούνται ενδεικτικές μιας στρατηγικής που επιδιώκει να μεταφέρει τις συνέπειες του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Παράλληλα, ενισχύεται η ανησυχία ότι η σύγκρουση μπορεί να αποκτήσει ακόμη πιο περιφερειακό χαρακτήρα. Χώρες που μέχρι σήμερα προσπαθούσαν να διατηρήσουν ισορροπίες βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενη πίεση, καθώς επιθέσεις, απειλές κατά στρατιωτικών βάσεων και κίνδυνοι για κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον γενικευμένης ανασφάλειας. Η πιθανότητα ενός ατυχήματος ή μιας λανθασμένης εκτίμησης που θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση παραμένει υψηλή.

Σε στρατιωτικό επίπεδο, η εκτίμηση είναι ότι καμία πλευρά δεν επιδιώκει προς το παρόν μια μεγάλης κλίμακας χερσαία σύγκρουση. Αντίθετα, η έμφαση δίνεται στη σταδιακή αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του αντιπάλου, στην εξάντληση των αμυντικών του αποθεμάτων και στη διατήρηση της πολιτικής πίεσης. Αυτή η μορφή πολέμου είναι πιθανό να διαρκέσει περισσότερο και να έχει μεγαλύτερες οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες από μια σύντομη, συμβατική αναμέτρηση.

Πλέον, η μεγαλύτερη απειλή δεν είναι μόνο η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά η σταδιακή διεύρυνση της κρίσης σε ολόκληρη την περιοχή, με πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, στη ναυσιπλοΐα και στη διεθνή οικονομία. Παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές, δεν διακρίνεται ακόμη κάποια ένδειξη που να προοιωνίζεται άμεση αποκλιμάκωση.

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ΠΕΜΠΤΗ 23.07.2026 17:46
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