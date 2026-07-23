Μέση Ανατολή: «Σφυροκόπημα» των ΗΠΑ στο Ιράν με δύο νεκρούς – Πλήγματα των Χούθι σε δύο τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα

Takeaways by to pontiki AI Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για δωδέκατη συνεχόμενη νύχτα με σκοπό τον περιορισμό απειλών κατά της ναυσιπλοΐας.

Οι επιδρομές έπληξαν υποδομές στις επαρχίες Χουζεστάν, Χορμοζγκάν και Μπουσέρ, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και ζημιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και δίκτυα ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον δύο σαουδαραβικών δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αναφορές υποδεικνύουν ότι το Ιράν προχώρησε σε αντίποινα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ, εντείνοντας την ανησυχία για τη σταθερότητα των θαλάσσιων ενεργειακών διαύλων.

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Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, για 12η συνεχόμενη νύχτα, εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), οι νέες επιδρομές ξεκίνησαν στις 17:30 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) και εντάσσονται στη συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία της Ουάσινγκτον με στόχο τον περιορισμό των δυνατοτήτων του Ιράν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα και εμπορικά πλοία στα περιφερειακά ύδατα.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Η αποστολή θα συνεχίσει να υποβαθμίζει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά η CENTCOM.

Το ιρανικό δίκτυο SNN μετέδωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν από αμερικανική αεροπορική επιδρομή στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ (Shalamcheh), στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή του συνοριακού σταθμού, ενώ οι αρχές ασφαλείας διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Χουζεστάν επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν τραυματισμοί, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανταποκρίσεις από το Ιράν αναφέρουν ότι οι αμερικανικές επιθέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις νότιες επαρχίες Χουζεστάν, Χορμοζγκάν και Μπουσέρ.

Στη Χουζεστάν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επλήγησαν αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων η πόλη Ραμσίρ, όπου φέρεται να αποτέλεσε στόχο βιομηχανική εγκατάσταση, ενώ αναφέρθηκαν εκρήξεις κοντά στην Αχβάζ και στο Μαχσάχρ, σημαντικό λιμάνι της περιοχής.

Στην επαρχία Χορμοζγκάν, εκρήξεις καταγράφηκαν στην πόλη Σιρίκ, η οποία βρίσκεται κοντά στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Στη Μπουσέρ, οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι στόχος έγινε εγκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό, προκαλώντας προσωρινές διακοπές ρεύματος στην πόλη.

Οι Χούθι χτύπησαν δύο σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια

Την ίδια στιγμή, η ένταση στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων.

BIG: First Saudi oil tanker reportedly hit by Houthi missile near Yemen, engulfed in flames. pic.twitter.com/R3nG7FSdW1 — Clash Report (@clashreport) July 22, 2026

Το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε ότι πλοίο έγινε στόχος περίπου 70 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Δεν αναφέρθηκαν θύματα μεταξύ του πληρώματος.

Οι Χούθι υποστήριξαν ότι χρησιμοποίησαν συνδυασμό πυραύλων κρουζ, βαλλιστικών πυραύλων και drones εναντίον των δεξαμενόπλοιων «Encelia» και «Layla», προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Η οργάνωση χαρακτήρισε τις επιθέσεις μέρος μιας εκστρατείας αντιποίνων κατά του Ριάντ, την οποία περιέγραψε ως «πολιορκία αντί πολιορκίας», αναφερόμενη στη μακροχρόνια σύγκρουση στην Υεμένη.

Αναφορές για ιρανικά αντίποινα

Παράλληλα με τις αμερικανικές επιχειρήσεις, η ιρανική πλευρά κάνει λόγο για αντίδραση και αντίποινα.

Υπάρχουν αναφορές για επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, μεταξύ άλλων στο Κουβέιτ, όπου φέρεται να στοχοποιήθηκαν αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία.

Η κλιμάκωση προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία για τη σταθερότητα των ενεργειακών μεταφορών, καθώς εκτός από το Στενό του Ορμούζ, επηρεάζεται και το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, ένας ακόμη κρίσιμος θαλάσσιος δρόμος για την παγκόσμια διακίνηση πετρελαίου.

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