Γεωργιάδης: Ο Σαλμάς μου έδωσε τη μεγαλύτερη δικαίωση

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Και νέα απάντηση μέσω social media έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στα όσα του καταμαρτύρησε χθες ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, με τον υπουργό να ισχυρίζεται ότι στην ουσία τα όσα ακούστηκαν αποτελούν… δικαίωση για τον ίδιο.

Σε μακροσκελή ανάρτησή του, ο Ά. Γεωργίαδης υποστηρίζει ότι «χθες, χωρίς καν να το καταλάβουν όλοι αυτοί που με μισούν, ο Σαλμάς μου έδωσε την μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας μου. Από το 2019 έως σήμερα έγινα διαδοχικά Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Υγείας. Διαχειρίστηκα και διαχειρίζομαι δισεκατομμύρια. Μεγάλα projects (Ελληνικό, Ναυπηγεία, έργα ΤΑΑ) έχουν ολοκληρωθεί σε αυτές μου τις θητείες. Και όμως αν και ο Σαλμάς ξεκίνησε την λάσπη εναντίον μου για έναν διαγωνισμό για την διαχείριση αποβλήτων των Νοσοκομείων (διαγωνισμός ο οποίος είχε γίνει και ολοκληρωθεί πριν καν εγώ γίνω Υπουργός Υγείας) όχι μόνον δεν συνέχισε καθόλου αυτό το θέμα, αλλά ούτε αυτός, ούτε όλοι αυτοί που ξαφνικά τον «αγάπησαν» δεν βρήκαν να πουν τίποτε για τα 8 αυτά χρόνια των θητειών μου, παρά μόνον το ξαναζεσταμένο φαγητό της Novartis, για το οποίο με έψαχναν επί Κυβερνήσεως Σύριζα, για το οποίο τελικά μπήκαν στο αρχείο όλες οι κατηγορίες εναντίον μου».

«Ο Σαλμάς παρουσίασε ως «νέα τεκμήρια» και αποδείξεις «παθητικής δωροδοκίας μου» ένα μνμ μου μαζί του, στο οποίο του απαντώ για ένα προηγούμενο μνμ μου του 2014 που συμπεριλαμβάνεται στην δικογραφία Novartis, όταν κατόπιν αιτήματος μιας δημοσιογράφου που είχε τότε ξεκινήσει ένα site για την μητρότητα και με είχε παρακαλέσει αν ήξερα τον κ. Φρουζή για να της βάλουν διαφήμιση από τη Novartis, και ενώ πλέον δεν ήμουν Υπουργός Υγείας, του ζήτησα να την βοηθήσουν με μία διαφήμιση και τελικά της έβαλαν ένα banner αξίας 2.000€. Αυτό το site δεν ασχολήθηκε και δεν ασχολείται με την πολιτική ούτε έγραψε ποτέ κάτι για μένα. Αλλά το θεώρησα ανθρώπινο αφού μπορούσα να το κάνω και το έκανα», σημειώνει.

Προσθέτει, δε, ότι «ο Σαλμάς επικαλέστηκε την ένορκη κατάθεση μου υπέρ του κ. Μανιαδάκη που κατατέθηκε στο Δικαστήριο και που τελικά οδήγησε στην Δικαστική νίκη του κ. Μανιαδάκη επί του Σαλμά. Μεγάλη νέα αποκάλυψη κάτι που έχει κατατεθεί στο Δικαστήριο; Και τί λέει το μνμ μου; ότι του χρωστούσα επειδή δεν υποχώρησε στους εκβιασμούς της κας Τουλουπάκη. Αυτό ο Σαλμάς το θεώρησε προϊόν εκβιασμού και συναλλαγής με τον τότε προστατευόμενο μάρτυρα «Αναστασίου» δηλ τον κ. Νίκο Μανιαδάκη. Ομως όλα αυτά έχουν κατατεθεί στο Δικαστήριο, είναι οι ίδιες κατηγορίες που έλεγαν κατά του κ. Γιάννη Στουρνάρα και ο ίδιος ο κ. Μανιαδάκης τα είχε περιγράφει στο Δελτίο της τηλεοράσεως του ΣΚΑΙ όταν του είχαν απαγορεύσει την έξοδο από την Χώρα, διότι όπως είχε πει τον εκβίαζαν να κατηγορήσει με ψέματα για να προφυλακίσουν εμένα, τον Ανδρέα Λοβέρδο και τον κ. Γιάννη Στουρνάρα».

Χθες, χωρίς καν να το καταλάβουν όλοι αυτοί που με μισούν, ο Σαλμάς μου έδωσε την μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας μου. Από το 2019 έως σήμερα έγινα διαδοχικά Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Υγείας. Διαχειρίστηκα και διαχειρίζομαι δισεκατομμύρια. Μεγάλα… pic.twitter.com/NeDKakI6et — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 23, 2026

Κάτι μας λέει ότι θα τραβήξει πολύ αυτή η κόντρα…

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