«Μετωπική» Τσάπαλου – Μαρκογιαννάκη και… «πάμε σε break, αν γίνεται» (Video)

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Σε πολύ υψηλούς τόνους κινήθηκε η αντιπαράθεση μεταξύ του εκπροσώπου τύπου του ΥΠΟΙΚ, Όμηρου Τσάπαλου, και την αναπληρώτριας εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγας Μαρκογιαννάκη, στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, υποχρεώνοντας τον «εκπομπάρχη», Νίκο Ελευθερόγλου, να καταφύγει σε… έκτακτη διακοπή για διαφημίσεις για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Η σύγκρουση άρχισε όταν ο Ό. Τσάπαλος ισχυρίστηκε ότι «εγώ δεν είμαι υπερασπιστής της διαφθοράς, το αντίθετο. Θέλω διαφάνεια παντού. Αυτό θέλει και η κυβέρνηση και η ΝΔ. Λέει, όμως, κάτι απλό: Αφήστε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και, όσο την κάνει, υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας. Τελεία και παύλα. Και δεύτερον, η ΝΔ έχει αποδείξει, σε περιπτώσεις μεγάλης διαφθοράς, ότι ήταν διατεθειμένη να αναλάβει το πολιτικό κόστος».

Κάπου εκεί, λοιπόν, παρενέβη η Ό. Μαρκογιαννάκη και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Μαρκογιαννάκη: «Έχετε αποδείξει, κύριε Τσάπαλε, ότι προστατεύετε τους υπουργούς σας. Έχετε απορρίψει προανακριτικές για τον κύριο Βορίδη…»

Τσάπαλος: «Δύο στα δύο. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω.»

Μαρκογιαννάκη: «Σας σεβάστηκα πριν, δεν με σεβαστήκατε, οπότε τώρα θα απαντήσετε για τον κύριο Βορίδη και τον κύριο Αυγενάκη.»

Ελευθερόγλου: «Κυρία Μαρκογιαννάκη, μην συνεχίζετε.»

Τσάπαλος: «Πήραμε τη γενναία απόφαση αυτό το απόστημα του βαθιού κράτους, που ήταν στις αγροτικές επιδοτήσεις, να έρθουμε να το σπάσουμε. Εσείς το γιγαντώσατε. Οι δικοί σας πρόεδροι είναι υπό διερεύνηση. Ένα δισ. πρόστιμο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.»

Ελευθερόγλου: «Εάν θέλετε να συνεχίσουμε τη συζήτηση, θα το κάνουμε με τους όρους που βάζω εγώ και η Αμαλία.»

Μαρκογιαννάκη: «Όπως προστατεύετε τον κύριο Τσάπαλο, θα έπρεπε να προστατεύσετε και εμένα πριν.»

Τσάπαλος: «Για να πάω στο δεύτερο…»

Μαρκογιαννάκη: «Μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όπως με διέκοπτε…»

Τσάπαλος: «Για να πάω στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης και στις προεκλογικές δεσμεύσεις. Το 2019 και το 2023, για κάποιο λόγο, μας ψήφισε ο ελληνικός λαός και όχι άλλα κόμματα που έταζαν λαγούς με πετραχήλια.»

Μαρκογιαννάκη: «Πόσο κόστισε ο νόμος Κατρούγκαλου;»

Τσάπαλος: «Τρία στα τρία, κυρία Μαρκογιαννάκη. Δεν πειράζει.»

Μαρκογιαννάκη: «Πόσο κόστισε η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου;»

Τσάπαλος: «Θα μιλάω πάνω από τις διακοπές σας, ό,τι και να κάνετε.»

Ελευθερόγλου: «Κυρία Μαρκογιαννάκη, θα το σταματήσετε αυτό το πράγμα;»

Μαρκογιαννάκη: «Πόσο κόστισε;»

Ελευθερόγλου: «Με ακούτε; Πάμε σε ένα break, εάν είναι εύκολο.»

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