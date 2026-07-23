Γιαννακοπούλου αδειάζει (κανονικά όμως) τον Δουδωνή για ΕΛΑΣ, ιδιωτικά ΑΕΙ και… Μπετενιώτη

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Η ΕΛΑΣ δέχεται επικρίσεις για τη θέση της περί των ιδιωτικών ΑΕΙ που έχουν ανοίξει ήδη στη χώρα (δεν θα τα κλείσει λέει), αλλά στο ΠΑΣΟΚ τελικά ξέσπασε το εσωκομματικό πρόβλημα.

Αιτία είναι μία αμφιλεγόμενη παρέμβαση που έκανε ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο οποίος επέκρινε το κόμμα Τσίπρα ότι δεν αμφισβητεί τα ιδιωτικά ΑΕΙ πλέον, διότι στέλεχος της ΕΛΑΣ είναι ο Αργύρης Μπετενιώτης, γιος του Μανώλη Μπετενιώτη, ο οποίος συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Κύπρου που θέλει να ανοίξει campus στην Αθήνα!

Η Γιαννακοπούλου δεν μάσησε τα λόγια της μιλώντας στο Action24 το βράδυ της Τετάρτης και απέρριψε ευθέως τη συλλογιστική του Δουδωνή, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.

Γενικά η Νάντια τα είπε με σαφήνεια μεν, αλλά συγκρατημένα για να προκαλέσει κάνα παρανάλωμα στο ΠΑΣΟΚ.

Διότι μην ξεχνάμε ότι ο Μανώλης Μπετενιώτης υπήρξε στέλεχος και υπουργός του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα από τους πλέον συμπαθείς και μετριοπαθείς και ο οποίος εδώ και χρόνια ασχολείται με τα ακαδημαϊκά πράγματα και την εκπαίδευση. Ότι θα έφτανε να του καταλογίζει ο Δουδωνής τέτοιες σκοπιμότητες ούτε ως φάρσα δεν πρέπει να το είχε σκεφτεί.

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