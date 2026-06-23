Ο γιος του Μανώλη Μπεντενιώτη στο σχήμα της ΕΛΑΣ

Ο Μανώλης Μπεντενιώτης υπήρξε επιφανής παπανδρεϊκός, μα και υπουργός του ΠΑΣΟΚ, πριν αναλάβει ο Κώστας Σημίτης το 1996.

Για πολλά χρόνια τώρα απέχει από τη μάχιμη πολιτική, στην οποία όμως μπήκε ο γιος του, Αργύρης.

Ο οποίος εντάχθηκε όμως όχι στο ΠΑΣΟΚ, αλλά στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Αργύρης Μπεντενιώτης τοποθετείται αναπληρωτής τομεάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας.

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