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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

23.06.2026 17:05

Συνταγματική Αναθεώρηση: Διαφωνία Ντόρας για την 6ετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας – Αιχμές κατά Σαμαρά για το δημοψήφισμα του 2015

23.06.2026 17:05
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Τη διαφωνία της με την αλλαγή του άρθρου που αφορά στην θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας στη συνεδρίαση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. 

Η πρόταση της ΝΔ για το άρθρο 30 αφορά ειδικότερα την αλλαγή από το ισχύον καθεστώς των δύο 5ετών θητειών, σε μία εξαετή θητεία.

«Έχω τις επιφυλάξεις μου» δήλωσε η βουλευτής της ΝΔ προσθέτοντας «δεν είμαι καθόλου σίγουρη για την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας». Και «επειδή κάθε βουλευτής έχει υποχρέωση να καταθέτει προτάσεις, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι δύο πενταετίες, είναι σύστημα που απέδειξε και στο παρελθόν τη χρησιμότητα του, για να μην κάνω αναφορές ιστορικές». 

«Δεν θεωρώ ότι έχουμε κανένα λόγο να το αλλάξουμε, μπορούμε να παραμείνουμε με το ισχύον άρθρο του Συντάγματος» κατέληξε.

«Ιστορικό λάθος το ότι νομιμοποιήσαμε το δημοψήφισμα του 2015»

Στην ίδια τοποθέτηση, μιλώντας για το άρθρο περί των δημοψηφισμάτων  (αρ. 44 παρ.2) άφησε αιχμές κατά του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τη συμμετοχή στο δημοψήφισμα του 2015.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι ήταν λάθος που η ΝΔ αποδέχθηκε να μετάσχει στο δημοψήφισμα του 2015, καθώς με αυτόν τον τρόπο το νομιμοποίησε.  «Κατά τη γνώμη μου», τόνισε «ήταν ιστορικό δικό μας λάθος ότι στην προσπάθεια μας να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη, το νομιμοποιήσαμε με τη συμμετοχή μας», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας πάντως λόγο για δημοψήφισμα – παρωδία.

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