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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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23.06.2026 15:02

Γιαννούλης: «Το βάρος της προοδευτικής σύγκλισης πέφτει στον Αλέξη Τσίπρα»

23.06.2026 15:02
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«Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αφορά την ανάγκη συγκρότησης ενός νικηφόρου προοδευτικού μετώπου και όχι συνεννοήσεις προσώπων ή παρασκηνιακές συμφωνίες. Στόχος είναι να αποφευχθούν οι αντιπαραθέσεις και οι ανταγωνισμοί μέσα στον προοδευτικό χώρο, ώστε να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η ευθύνη για την προώθηση αυτής της προσπάθειας πέφτει στις πλάτες του Αλέξη Τσίπρα, που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ευρύτερων πολιτικών συγκλίσεων». Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων στο ERTNEWS, ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης.

Σε σχέση με την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα σημείωσε πως «Η υπόθεση Αβραμόπουλου αναδεικνύει το ζήτημα της πολιτικής και ηθικής ευθύνης όσων κατείχαν υψηλά δημόσια αξιώματα και ταυτόχρονα απολάμβαναν πρόσθετες αμοιβές και προνόμια».

«Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και η μεσαία τάξη σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος των φορολογικών εσόδων και βλέπουν τα χρήματά τους να καταλήγουν σε μηχανισμούς σπατάλης και εξυπηρέτησης ημετέρων» κατέληξε.

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