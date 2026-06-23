Σαμαράς για ρύθμιση περί δανειοληπτών: Να μην γίνει επιλεκτική εφαρμογή

Η κυβερνητική ρύθμιση για την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τον νόμο Κατσέλη προκάλεσε την παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά.

«Η σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία για τους δανειολήπτες δικαιώνει την προ ημερών παρέμβασή μου, για την ανάγκη της άμεσης εφαρμογής των αποφάσεων της δικαιοσύνης δίχως καθυστέρηση και δεύτερες σκέψεις», αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός.

«Ωστόσο δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απωλέσθηκε στο μεταξύ», προσθέτει.

«Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Στην πολιτική το αυτονόητο δεν πρέπει να είναι ζητούμενο», καταλήγει ο Αντώνης Σαμαράς.

Η σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία για τους δανειολήπτες δικαιώνει την προ ημερών παρέμβασή μου, για την ανάγκη της άμεσης εφαρμογής των αποφάσεων της δικαιοσύνης δίχως καθυστέρηση και δεύτερες σκέψεις.

Ωστόσο δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται… — Σαμαράς Αντώνης (@samaras_antonis) June 23, 2026

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