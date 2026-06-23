Νόμος Κατσέλη: Μικρότερες δόσεις, λιγότεροι τόκοι και αναδρομική αναγνώριση υπερπληρωμών για χιλιάδες δανειολήπτες

Για χρόνια, χιλιάδες δανειολήπτες που είχαν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη πίστευαν ότι η δικαστική απόφαση που προστάτευε την πρώτη κατοικία τους είχε βάλει οριστικό τέλος στην περιπέτεια με τις τράπεζες.

Στην πράξη, όμως, η εφαρμογή των ρυθμίσεων εξελίχθηκε σε ένα νέο πεδίο αντιπαραθέσεων, με διαφορετικές ερμηνείες για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων και με αρκετούς οφειλέτες να καταβάλλουν τελικά περισσότερα χρήματα από όσα θεωρούσαν ότι προέβλεπε η δικαστική κρίση.

Η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έδωσε κατεύθυνση, ωστόσο η κυβέρνηση επέλεξε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή επιχειρεί να κλείσει οριστικά μια εκκρεμότητα που ταλαιπωρεί χιλιάδες νοικοκυριά από την εποχή της οικονομικής κρίσης, προσφέροντας μικρότερες δόσεις, αναδρομική αναγνώριση υπερπληρωμών και ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών.

Το ερώτημα, βέβαια, είναι γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε στο 2026 και σε απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου για να αποσαφηνιστεί ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα οικογένειες οι οποίες βρίσκονται εδώ και χρόνια σε καθεστώς δικαστικής προστασίας. Για τους δανειολήπτες η απάντηση έχει μικρή σημασία. Αυτό που μετρά είναι ότι πλέον αλλάζουν οι όροι του λογαριασμού.

Τι αλλάζει στην πράξη

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010. Μέχρι σήμερα υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις οι τόκοι να επιβαρύνουν το συνολικό ύψος της οφειλής.

Η νέα διάταξη προβλέπει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται αποκλειστικά πάνω στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και μόνο για το διάστημα μεταξύ δύο πληρωμών. Πρόκειται για μια αλλαγή που μειώνει άμεσα το ύψος της μηνιαίας επιβάρυνσης και περιορίζει το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης της ρύθμισης.

Με απλά λόγια, οι δανειολήπτες θα πληρώνουν λιγότερους τόκους και μεγαλύτερο μέρος της δόσης τους θα κατευθύνεται στην αποπληρωμή του πραγματικού χρέους.

Η «κρυφή» ωφέλεια των αναδρομικών

Το μεγαλύτερο ίσως όφελος κρύβεται στις προβλέψεις για τα προηγούμενα χρόνια. Η ρύθμιση αναγνωρίζει ότι πολλοί οφειλέτες κατέβαλαν περισσότερα χρήματα από αυτά που τελικά προκύπτουν με τον νέο τρόπο υπολογισμού.

Αντί να ανοίξει ένας νέος κύκλος δικαστικών διεκδικήσεων, τα επιπλέον ποσά θα λογίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι θα μειώνουν το υπόλοιπο της οφειλής και σε αρκετές περιπτώσεις θα «σβήνουν» τις τελευταίες δόσεις του προγράμματος αποπληρωμής.

Έτσι, ένας δανειολήπτης που επί χρόνια ήταν συνεπής μπορεί να βρεθεί πιο κοντά στην οριστική εξόφληση του δανείου του χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει επιπλέον χρήματα.

Ποιοι είναι οι κερδισμένοι

Ωφελημένοι είναι όσοι διαθέτουν ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη και συνεχίζουν να τις εξυπηρετούν κανονικά. Για αυτούς η αλλαγή μεταφράζεται σε μικρότερες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και συντομότερο χρόνο αποπληρωμής.

Η κυβέρνηση επιχειρεί μάλιστα να παρουσιάσει τη ρύθμιση ως επιβράβευση των συνεπών οφειλετών, καθώς αναγνωρίζει τις επιπλέον καταβολές που πραγματοποίησαν τα προηγούμενα χρόνια και τις μετατρέπει σε όφελος για το υπόλοιπο του δανείου τους.

Ποιοι μένουν εκτός

Η παρέμβαση δεν αφορά όσους έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Το υπουργείο σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι εκεί δεν αλλάζει τίποτα.

Οι δόσεις των ρυθμίσεων μέσω εξωδικαστικού συνεχίζουν να υπολογίζονται ως τοκοχρεολυτικές δόσεις επί του συνολικού ποσού της οφειλής, όπως προβλέπεται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι οφειλέτες.

Τι γίνεται με τράπεζες και servicers

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο αφορά το ποιος θα επωμιστεί το κόστος της διόρθωσης. Η διάταξη προβλέπει επιμερισμό μεταξύ τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής», ανάλογα με τα ποσά που έχουν εισπράξει.

Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο επιχειρεί να αποφύγει νέα σύγκρουση με τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η αποκατάσταση των δανειοληπτών δεν θα οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

Το πολιτικό μήνυμα

Πέρα από τις τεχνικές λεπτομέρειες, η παρέμβαση έχει και σαφές πολιτικό αποτύπωμα. Σε μια περίοδο που το ιδιωτικό χρέος εξακολουθεί να ξεπερνά τα 240 δισ. ευρώ και η πίεση στα νοικοκυριά παραμένει ισχυρή, η κυβέρνηση αναζητεί κινήσεις με κοινωνικό πρόσημο που να αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Για χιλιάδες οικογένειες που κουβαλούν ακόμη τα βάρη της δεκαετούς κρίσης, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Μπορεί όμως να μειώσει αισθητά το κόστος της διαδρομής προς την οριστική απελευθέρωση από τα χρέη και να διορθώσει μια στρέβλωση που, όπως αποδεικνύεται, κόστισε ακριβά επί πολλά χρόνια.

Εννιά ερωτήσεις κι απαντήσεις για τη ρύθμιση

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