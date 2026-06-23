Φορολογικές δηλώσεις: Ένας στους τρεις πληρώνει έξτρα φόρο, τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων έχει ξεκινήσει και η εικόνα που διαμορφώνεται αποκαλύπτει τους μεγάλους κερδισμένους αλλά και τους χαμένους της διαδικασίας. Σχεδόν 5,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ήδη περάσει από την ηλεκτρονική «πύλη» της ΑΑΔΕ, με τα εκκαθαριστικά να δείχνουν ότι περίπου ένας στους τρεις καλείται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία καταγράφουν μια γνώριμη εικόνα. Η πλειονότητα των πολιτών είτε δεν πληρώνει επιπλέον φόρο είτε δικαιούται επιστροφή, όμως για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους ο λογαριασμός παραμένει βαρύς. Συνολικά, το 33,24% των δηλώσεων που έχουν εκκαθαριστεί είναι χρεωστικές, με τον φόρο που έχει βεβαιωθεί να ξεπερνά ήδη τα 3,18 δισ. ευρώ. Ο μέσος πρόσθετος φόρος φτάνει τα 1.840 ευρώ, ποσό που σε αρκετές περιπτώσεις ισοδυναμεί με έναν ολόκληρο μισθό.

Το υπουργείο Οικονομικών διατηρεί το σύστημα των εκπτώσεων για όσους εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο τους, επιχειρώντας να δώσει κίνητρο για ταχύτερη είσπραξη των εσόδων. Ωστόσο, για πολλούς φορολογούμενους η λύση των οκτώ μηνιαίων δόσεων παραμένει μονόδρομος, καθώς η επιβάρυνση έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων.

Στην άλλη πλευρά του λογαριασμού βρίσκονται όσοι δικαιούνται επιστροφή φόρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, σχεδόν το 31% των δηλώσεων είναι πιστωτικές, με το συνολικό ποσό των επιστροφών να προσεγγίζει τα 480 εκατ. ευρώ. Η μέση επιστροφή ανέρχεται στα 296 ευρώ, ποσό που μπορεί να μην αλλάζει δραστικά τα οικονομικά δεδομένα ενός νοικοκυριού, αλλά αποτελεί μια μικρή οικονομική ανάσα σε μια περίοδο έντονων πιέσεων.

Παράλληλα, το 35,8% των εκκαθαριστικών είναι μηδενικά, γεγονός που σημαίνει ότι περισσότεροι από ένας στους τρεις φορολογούμενους δεν θα δουν καμία μεταβολή στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Καθώς η προθεσμία ολοκλήρωσης των δηλώσεων πλησιάζει, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα που έχουν οι πολίτες να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις χωρίς πρόστιμο. Η ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων έως τις 15 Ιουλίου, επιτρέποντας στους φορολογούμενους να επανεξετάσουν τα στοιχεία που δήλωσαν και, σε αρκετές περιπτώσεις, να μειώσουν σημαντικά τον φόρο που τους έχει καταλογιστεί.

Η διαδικασία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE και θεωρείται ιδιαίτερα απλή, καθώς μεταφέρονται αυτόματα όλα τα στοιχεία της αρχικής δήλωσης. Ο φορολογούμενος χρειάζεται να παρέμβει μόνο στα σημεία όπου έχει εντοπίσει σφάλματα ή παραλείψεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν ορισμένοι κωδικοί που συχνά περνούν απαρατήρητοι, αλλά μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι κωδικοί 787 και 788 που αφορούν την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών. Μέσω αυτών, οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλεστούν εισοδήματα που είχαν δηλώσει στο παρελθόν ώστε να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης και να περιορίσουν ή ακόμη και να μηδενίσουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου μια παράλειψη στη συμπλήρωση συγκεκριμένων στοιχείων οδηγεί σε σημαντικά υψηλότερο φόρο από αυτόν που πραγματικά αναλογεί. Γι’ αυτό και φοροτεχνικοί συμβουλεύουν τους πολίτες να ελέγχουν προσεκτικά το εκκαθαριστικό τους πριν θεωρήσουν ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί οριστικά.

Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, η προηγούμενη εκκαθάριση ακυρώνεται αυτόματα και το σύστημα προχωρά σε νέα εκκαθάριση με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Το νέο εκκαθαριστικό εμφανίζει τόσο τα παλαιά όσο και τα νέα δεδομένα, επιτρέποντας στον φορολογούμενο να διαπιστώσει άμεσα το όφελος ή την επιβάρυνση που προκύπτει από τις αλλαγές.

Το ενδιαφέρον στοιχείο των φετινών δηλώσεων είναι ότι η εικόνα των εκκαθαριστικών παραμένει σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Περίπου ένας στους τρεις πληρώνει, ένας στους τρεις παίρνει επιστροφή και ένας στους τρεις μένει ουδέτερος. Η διαφορά είναι ότι τα ποσά των χρεωστικών εκκαθαριστικών παραμένουν υψηλά, την ώρα που το διαθέσιμο εισόδημα πολλών νοικοκυριών συνεχίζει να πιέζεται από το αυξημένο κόστος ζωής.

Για όσους δεν έχουν ακόμη υποβάλει τη δήλωσή τους ή σκέφτονται να διορθώσουν στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρίσει, οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες. Και όπως επισημαίνουν οι φοροτεχνικοί, ένα προσεκτικό δεύτερο βλέμμα στη δήλωση μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να αποδειχθεί πιο πολύτιμο από όσο φαντάζεται ο φορολογούμενος.

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