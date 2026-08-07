Ρωσία: Νέες κυρώσεις από τη Γερουσία των ΗΠΑ σε ενέργεια, Πούτιν και «σκιώδη στόλο» – Η αντίδραση Μόσχας και ΕΕ

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Με συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε η Γερουσία των ΗΠΑ τη νέα δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στη βιομηχανία υδρογονανθράκων και προβλέπει, μεταξύ άλλων, υψηλούς δασμούς στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, μέτρα κατά χωρών που τα εισάγουν, καθώς και κυρώσεις σε βάρος του Βλαντίμιρ Πούτιν και υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 86 ψήφους υπέρ έναντι 11 κατά και θα πρέπει πλέον να περάσει και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ωστόσο, η σχετική ψηφοφορία αναμένεται να καθυστερήσει τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, λόγω των θερινών διακοπών.

Ρις: «Μας φέρνει πιο κοντά στο τέλος του πολέμου»

«Αυτός ο νόμος μας φέρνει πιο κοντά στο τέλος του πολέμου» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζιμ Ρις, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

«Θα έχει αποφασιστικής σημασίας επιπτώσεις, πέραν των όσων μπορούν να επιτευχθούν στο πεδίο της μάχης, θα διακόψει τη ροή χρημάτων που τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή του Πούτιν», πρόσθεσε στην ομιλία του πριν από την ψηφοφορία.

Δασμοί 500% στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή δασμών ύψους 500% στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που εισάγονται από τη Ρωσία.

Παράλληλα, προβλέπονται δασμοί 100% στις πέντε κυριότερες χώρες που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η Κίνα και η Ινδία.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης κυρώσεις σε βάρος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Για πρώτη φορά στο στόχαστρο ο ρωσικός «σκιώδης στόλος»

Για πρώτη φορά, οι ΗΠΑ βάζουν στο στόχαστρο και τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, δηλαδή τα πλοία που χρησιμοποιεί η Μόσχα προκειμένου να παρακάμπτει το εμπάργκο της Δύσης μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Το νομοσχέδιο φέρει το όνομα του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος πέθανε αιφνιδίως στις 11 Ιουλίου και είχε πρωτοστατήσει στις προσπάθειες για την επιβολή νέων κυρώσεων στη Μόσχα.

Την παραμονή του θανάτου του, ο Γκράχαμ είχε ανακοινώσει, μαζί με άλλους Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς συναδέλφους του, ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία με τον Λευκό Οίκο για την υιοθέτηση νέων κυρώσεων στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Μέχρι τότε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπλόκαρε την εφαρμογή τους.

Σαχίν: «Ο Πούτιν καταλαβαίνει μόνο την ισχύ»

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν υποστήριξε ότι «ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν καταλαβαίνει παρά μόνο την ισχύ και δεν ανταποκρίνεται παρά μόνο στην πίεση».

«Ο νόμος αυτός είναι η καλύτερη ευκαιρία μας για να γονατίσουμε τη ρωσική πολεμική μηχανή και να αναγκάσουμε τον Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

Οι ανησυχίες των Δημοκρατικών για τις εξουσίες Τραμπ

Ορισμένοι Δημοκρατικοί εξέφρασαν, πάντως, ανησυχία για τις νέες εξουσίες που παραχωρούνται στον Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά την επιβολή των δασμών.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ράφαελ Γουόρνοκ ανέφερε ότι ο ειδικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το Εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, παρείχε τελικά εγγυήσεις ότι οι δασμοί στις πέντε χώρες που εισάγουν ρωσικούς υδρογονάνθρακες θα καταργούνται ξεχωριστά για κάθε χώρα όταν αυτή σταματά τις συγκεκριμένες εισαγωγές.

Η αντίδραση της ρωσικής πρεσβείας

Η πρεσβεία της Ρωσίας στις ΗΠΑ είχε καταδικάσει το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι, δεδομένου του πολέμου στο Ιράν, της απειλής ενεργειακής κρίσης και της ανόδου των τιμών των καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, η επιβολή νέων μέτρων θα μπορούσε να πλήξει και τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε, «οι κυρώσεις στη Ρωσία και τους εμπορικούς εταίρους της (…) θα ήταν εξαιρετικά αντιπαραγωγικές για τις ίδιες τις ΗΠΑ».

Φον ντερ Λάιεν: Ευρώπη και ΗΠΑ μπορούν να δράσουν από κοινού

Την έγκριση των σαρωτικών κυρώσεων στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας από τη Γερουσία των ΗΠΑ χαιρέτισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το μέτρο είχε προωθήσει ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος απεβίωσε αιφνιδίως τον περασμένο μήνα.

«Μετά το 21ο πακέτο (κυρώσεων) της ΕΕ (σε βάρος της Ρωσίας), χαιρετίζω την έγκριση του Νόμου Γκράχαμ από τη Γερουσία των ΗΠΑ», έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Από κοινού, ας στερέψουμε τα μέσα που διαθέτει η Ρωσία για να συνεχίζει έναν πόλεμο τον οποίο δεν μπορεί να κερδίσει. Με σκληρές, συμπληρωματικές κυρώσεις, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ μπορούν και πάλι να δείξουν τι μπορούν να επιτύχουν οι ιστορικοί εταίροι όταν ενεργούν μαζί», πρόσθεσε.

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