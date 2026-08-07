Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν υπέγραψαν συμφωνία για αμοιβαία άμυνα καθώς κλιμακώνεται η αναταραχή στη Μέση Ανατολή

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Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν κοινή αμυντική συμφωνία στη Μέκκα την Παρασκευή, με τους Σουνίτες Μουσουλμάνους Σύμμαχους των ΗΠΑ να είναι σε εγρήγορση για μια περιφερειακή σύγκρουση.

Το Ιράν και οι σύμμαχοί του εξαπολύουν πυρά εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και άλλων κρατών του Κόλπου και μπλοκάρουν τις ενεργειακές τους μεταφορές, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου σε μια σημαντική κλιμάκωση μετά από χρόνια περιφερειακής αναταραχής.

Η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής έναντι οποιασδήποτε πράξης επιθετικότητας και ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση.

Ενώ η δήλωση δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις δεσμεύσεις ή τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει η καθεμία στο πλαίσιο της «Κοινής Συμφωνίας Άμυνας της Μέκκας», ανέφερε ότι το σύμφωνο είχε ως στόχο την ενίσχυση της συλλογικής τους ασφάλειας και την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή και πέραν αυτής.

«Το σύμφωνο περιλαμβάνει μια ρήτρα συλλογικής άμυνας. Έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, δεσμεύοντας αμοιβαία υποστήριξη μόνο για την άμυνα», δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος. Η συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον κάποιου συγκεκριμένου παράγοντα, ήταν ανοιχτή σε άλλες χώρες της περιοχής και δεν καταργεί ούτε αντικαθιστά καμία υπάρχουσα διμερή ή πολυμερή συμφωνία, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ωστόσο, τα τρία έθνη ανησυχούν ιδιαίτερα για τις ολοένα και πιο επιθετικές στρατιωτικές θέσεις τόσο του Ισραήλ όσο και του επαναστατικού σιιτικού Ιράν, καθώς ο μακροχρόνιος σύμμαχός τους στις ΗΠΑ αγωνίζεται να περιορίσει τις περιφερειακές αναταραχές.

Ισχυρός πολιτικός συμβολισμός

«Ο πολιτικός συμβολισμός της συνόδου κορυφής είναι σημαντικός. Τρία από τα πιο ισχυρά κράτη του μουσουλμανικού κόσμου συγκαλούνται σε μια στιγμή αυξημένης αβεβαιότητας, καταδεικνύοντας μια αυξανόμενη προθυμία μεταξύ των περιφερειακών και μεσαίων δυνάμεων να συντονιστούν στενότερα σε θέματα ασφάλειας», δήλωσε στο Reuters ο Abdulaziz Sager, πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας του Κόλπου, μιας δεξαμενής σκέψης με έδρα τη Σαουδική Αραβία.

«Εάν θεσμοθετηθεί και μεταφραστεί σε συγκεκριμένη συνεργασία, το τριμερές πλαίσιο θα μπορούσε να ενισχύσει το συλλογικό διπλωματικό και αμυντικό βάρος των τριών χωρών, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάδυση μιας πιο περιφερειακά καθοδηγούμενης αρχιτεκτονικής ασφαλείας», πρόσθεσε ο Sager.

Η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ. Η Σαουδική Αραβία, το ισχυρότερο κράτος του Κόλπου, φιλοξενεί τους ιερότερους τόπους του Ισλάμ και έναν από τους κορυφαίους εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο, ενώ το Πακιστάν είναι η μόνη μουσουλμανική χώρα με πυρηνικά όπλα.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ, συνοδευόμενος από τον ισχυρό αρχηγό του στρατού Ασίμ Μουνίρ, πραγματοποίησε το προσκύνημα Ούμρα στη Μέκκα πριν από την άφιξη του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Συναντήθηκαν με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, η χώρα του οποίου έχει δεχθεί επανειλημμένα βομβαρδισμούς από το Ιράν, καθώς και από τους συμμάχους Χούθι της Τεχεράνης στην Υεμένη και την σιιτική πολιτοφυλακή στο Ιράκ, από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Η σύγκρουση έχει επίσης ανατρέψει την ασφάλεια των συμμάχων του Ριάντ στον Κόλπο και έχει κλείσει το μεγαλύτερο μέρος της ναυτιλίας στο Στενό του Ορμούζ, την οδό για περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών πριν από τον πόλεμο.

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