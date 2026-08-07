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ΚΟΣΜΟΣ

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07.08.2026 12:23

Ταϊλάνδη: «Μανιακός» με τα videogames ο 14χρονος που σκότωσε παππού, γιαγιά και καθηγητές στο σχολείο του -Σοκαριστικά βίντεο

07.08.2026 12:23
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Σε σοκ είναι η Ταϊλάνδη από την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο στα βόρεια προάστια της Μπανγκόκ.

Δράστης φέρεται να είναι ένας 14χρονος μαθητής, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, δολοφόνησε αρχικά τον παππού και την γιαγιά του στο σπίτι τους και στη συνέχεια μετέβη στο σχολείο, όπου σκότωσε πέντε εκπαιδευτικούς πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα) στο σχολείο Debsirin Nonthaburi, που βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη αστική και εμπορική περιοχή βόρεια της πρωτεύουσας.

Δείτε σοκαριστικά βίντεο:

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τις οποίες επικαλείται το BBC, ο 14χρονος είχε ως κύριο στόχο τους εκπαιδευτικούς. Παρά τις αρχικές αναφορές, δεν υπήρξαν μαθητές μεταξύ των θυμάτων, παρά μόνο τραυματίες. Η επίθεση διήρκεσε περίπου μία ώρα, προτού ο δράστης στρέψει το όπλο εναντίον του εαυτού του. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη διακομιδή.

Παράλληλα, τουλάχιστον 15 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ δύο από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει για τον δράστη, πρόκειται για ένα παιδί το οποίο είχε μανία με τα video games, ενώ στο σχολείο του είχε καλές επιδόσεις και δεν είχε προκαλέσει προβλήματα. Οι αρχές αναζητούν ακόμη τους λόγους για τους οποίους προκάλεσε το μακελειό.

Για την επίθεση χρησιμοποίησε ένα πιστόλι το οποίο πήρε από τον παππού του, τον οποίο και σκότωσε μαζί με την γιαγιά του πριν πάει στο σχολείο.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.08.2026 16:17
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