JD Vance: Ο αμερικανός αντιπρόεδρος, οι «ηλίθιοι», τα «καθάρματα» και οι προσωπικές προσβολές

Takeaways by to pontiki AI Ο Τζέι Ντι Βανς χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εξαπολύει προσωπικές επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων του, εγκαταλείποντας την παραδοσιακή αυτοσυγκράτηση του αξιώματός του.

Ο αντιπρόεδρος επιλέγει συχνά σκληρή γλώσσα και ειρωνικά σχόλια, προκαλώντας αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί δημόσια.

Μελετητές του θεσμού της αντιπροεδρίας επισημαίνουν ότι η επιθετική διαδικτυακή συμπεριφορά του Βανς τον διαφοροποιεί από τους προκατόχους του των τελευταίων δεκαετιών.

Αντίθετα, οι σύμμαχοί του υποστηρίζουν ότι η άμεση και αφιλτράριστη επικοινωνία του αποδεικνύει την αυθεντικότητα και την προσβασιμότητά του προς τους πολίτες.

Το επιθετικό ψηφιακό προφίλ του αντιπροέδρου έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις πιο συγκρατημένες και στοχαστικές δημόσιες εμφανίσεις του.

Παρά τις κριτικές, ο ίδιος συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα ως βασικό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, θεωρώντας τα εργαλείο επαφής με την κοινή γνώμη.

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Ο Τζέι Ντι Βανς έχει μετατρέψει τα social media σε ένα από τα βασικά πεδία πολιτικής αντιπαράθεσής του, εγκαταλείποντας σε μεγάλο βαθμό την αυτοσυγκράτηση που παραδοσιακά συνόδευε το αξίωμα του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Όπως σχολιάζουν οι New York Times, o αντιπρόεδρος δεν διστάζει να απαντά προσωπικά σε επικριτές του, να ανταλλάσσει προσβολές με δημοσιογράφους και συντηρητικούς σχολιαστές, ακόμη και να σχολιάζει την εμφάνισή τους.

Χαρακτηριστικό ήταν το τελευταίο επεισόδιο με τον συντηρητικό αρθρογράφο Μαρκ Τίσεν, ο οποίος είχε επικρίνει τη στάση του Βανς απέναντι στο Ιράν.

Η κόντρα με τον Μαρκ Τίσεν για το Ιράν και τα burritos

Ο Μαρκ Τίσεν, πρώην λογογράφος του Τζορτζ Μπους και αρθρογράφος της Washington Post, είχε κατηγορήσει τον Βανς για την αποτυχημένη προσπάθεια συμφωνίας με την Τεχεράνη και για δημόσια υπονόμευση της πολιτικής Τραμπ απέναντι στο Ιράν.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τίσεν σχολίασε μια ανάρτηση φοιτητή που διαμαρτυρόταν για το υψηλό κόστος του μεξικανικού φαγητού.

Ο Βανς παρενέβη και πέρασε στην προσωπική επίθεση για το βάρος του αρθρογράφου.

Η ειρωνεία δεν πέρασε απαρατήρητη: χρήστες των social media υπενθύμισαν ότι και ο ίδιος ο Βανς έχει δηλώσει πως έχασε περίπου 13,6 κιλά μεταξύ 2022 και 2024.

«Αν τον έχεις συναντήσει ποτέ από κοντά, είναι αρκετά προφανές ότι ο άνθρωπος δεν έχει χάσει ποτέ ούτε ένα burrito», έγραψε ο Βανς, σχολιάζοντας το βάρος του.

I'm surprised to hear Mark say this. If you've ever met him in person, it's quite obvious the man has never missed a burrito. https://t.co/z4DjKLVZVs August 5, 2026

«Ηλίθιοι», «καθάρματα» και προσωπικές επιθέσεις

Ο Βανς έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα στο διαδίκτυο. Στόχοι του έχουν γίνει άνθρωποι τόσο από την Αριστερά όσο και από τη Δεξιά, τους οποίους κατά καιρούς έχει χαρακτηρίσει μεταξύ άλλων:

«ηλίθιους»

«καθάρματα»

«αξιοθρήνητους»

«χαμένους»

Έχει επίσης επιτεθεί προσωπικά σε δημοσιογράφους. Τον πρώην ανταποκριτή του ABC News Τέρι Μόραν τον χαρακτήρισε «ριζοσπάστη αριστερό», ενώ για τον Τζος Κράουσααρ του Jewish Insider έγραψε ότι είναι είτε «ο μεγαλύτερος κομπογιαννίτης της Ουάσινγκτον» είτε «ο πιο χαζός δημοσιογράφος της Ουάσινγκτον».

Δεν διστάζει ούτε να χρησιμοποιεί βωμολοχίες, είτε απαντώντας σε επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ είτε επιτιθέμενος σε δημοσιεύματα και Δημοκρατικούς γερουσιαστές.

«Ξεχωρίζει από τους σύγχρονους αντιπροέδρους»

Ο Τζόελ Γκόλντσταϊν, μελετητής του θεσμού της αντιπροεδρίας στο Saint Louis University School of Law, εκτιμά ότι η δημόσια διάθεση του Βανς να υποτιμά προσωπικά άλλους πολιτικούς και δημοσιογράφους τον διαφοροποιεί από τους αντιπροέδρους των τελευταίων 50 ετών.

Κατά τον ίδιο, αυτή η συμπεριφορά απομακρύνεται από τους κανόνες που παραδοσιακά συνδέονται με το αξίωμα και δυσκολεύει τον ορθολογικό δημόσιο διάλογο.

Οι συνεργάτες και οι σύμμαχοι του Βανς παρουσιάζουν, ωστόσο, μια διαφορετική εικόνα. Υποστηρίζουν ότι η άμεση επικοινωνία του με επικριτές και υποστηρικτές δείχνει αυθεντικότητα και προσβασιμότητα.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι προτιμά να κινείται προς την πλευρά της «ανοιχτής» επικοινωνίας, κάτι που αποδίδει και στη γενιά του.

Το διάλειμμα από το X και η επιστροφή

Τον Μάιο, ο Βανς αποκάλυψε ότι είχε διαγράψει την εφαρμογή του X από το κινητό του για τη Σαρακοστή, λέγοντας ότι χωρίς αυτή την απόσπαση προσοχής έγινε πολύ πιο παραγωγικός.

Παράλληλα, όμως, υποστήριξε ότι τα social media τού επιτρέπουν να έρχεται σε επαφή με «αφιλτράριστες» απόψεις πολιτών, κάτι που θεωρεί χρήσιμο για έναν πολιτικό ηγέτη.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του, ο λογαριασμός του απέκτησε σαφώς πιο συμβατικό ύφος, με αναρτήσεις υπέρ του Τραμπ, πολιτικές ενημερώσεις και μηνύματα στήριξης προς συμμάχους.

Η επιστροφή του ίδιου πίσω στο πληκτρολόγιο έγινε εμφανής αυτή την εβδομάδα.

Άλλος Βανς στα social media, άλλος στις δημόσιες εμφανίσεις

Το ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι το επιθετικό διαδικτυακό προφίλ του Βανς έρχεται σε αντίθεση με άλλες δημόσιες εμφανίσεις του, όπου παρουσιάζεται περισσότερο συγκρατημένος και στοχαστικός.

Στο βιβλίο του «Communion», που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, αναφέρεται στην προσωπική πορεία του από τον ευαγγελικό χριστιανισμό στον αθεϊσμό και στη συνέχεια στον καθολικισμό.

Εμφανίστηκε ακόμη και στην εκπομπή «The View» του ABC, όπου συμμετείχε σε έντονη αλλά πολιτισμένη συζήτηση με τις κατά κύριο λόγο φιλελεύθερες παρουσιάστριες.

Από τον Σπάιρο Άγκνιου στον Τζέι Ντι Βανς

Οι αντιπρόεδροι των ΗΠΑ είχαν παραδοσιακά μεγαλύτερη ελευθερία να λειτουργούν ως πολιτικοί «επιθετικοί», αναλαμβάνοντας συγκρούσεις που ο πρόεδρος απέφευγε.

Ο Σπάιρο Άγκνιου, αντιπρόεδρος του Ρίτσαρντ Νίξον, έμεινε γνωστός για τις επιθέσεις του σε φιλελεύθερους, δημοσιογράφους και αντιπολεμικούς διαδηλωτές.

Δεν είχε όμως στη διάθεσή του τη δύναμη των social media.

Αυτό ακριβώς διαφοροποιεί τον Βανς: δεν περιορίζεται σε οργανωμένες πολιτικές επιθέσεις, αλλά απαντά προσωπικά σε αναρτήσεις, εμπλέκεται σε διαδικτυακούς καβγάδες και συγκρούεται ακόμη και με στελέχη και σχολιαστές της ίδιας πολιτικής παράταξης.

Και όλα δείχνουν ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει σύντομα τα social media.

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