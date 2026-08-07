Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο και αυτοκτόνησε αφού σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του – Οκτώ νεκροί και 15 τραυματίες (video/photos)

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Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένας εκπαιδευτικός, και τουλάχιστον 15 ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης το πρωί της Παρασκευής (7/8).

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, δράστης της επίθεσης ήταν μαθητής του σχολείου, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Στο σχολείο σκότωσε έξι άτομα, ενώ πριν επιτεθεί εκεί, είχε σκοτώσει τον παππού και την γιαγιά του.

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, το όπλο άνηκε στον παππού του.Φέρεται ότι πυροβόλησε 26 φορές ενώ άλλες 34 σφαίρες βρέθηκαν στη σκηνή του φονικού, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση της.

Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές αν ο δράστης σκοτώθηκε από την αστυνομία ή αυτοκτόνησε. Επίσης δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό το κίνητρό του.

Μεταξύ των τεσσάρων τραυματιών βρίσκονται τρεις μαθητές και ένας ακόμη εκπαιδευτικός.

🔫 JUST IN: A student opened fire at Debsirin Nonthaburi School in Bang Kruai (Nonthaburi province, near Bangkok), Thailand, this morning.



The suspect, identified as a student, was later reported to have died by suicide.



Police responded, students evacuated, and the… August 7, 2026

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή Μπανγκ Κρουάι, στην επαρχία Νονθαμπούρι, στα βορειοδυτικά περίχωρα της Μπανγκόκ.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, ενώ μαθητές απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις του σχολείου και οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

[Breaking] Student opens fire at Nonthaburi school, several injured



A student allegedly opened fire at Debsirin Nonthaburi School in Bang Kruai district on Friday morning, leaving an initial four to five people injured, police said.



Officers from Plai Bang Police Station were… pic.twitter.com/b2vGUwPg19 August 7, 2026

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, στο σχολείο φοιτούν περίπου 3.100 μαθητές και υπηρετούν 147 εκπαιδευτικοί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για το κίνητρο του μαθητή ούτε για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Φωτογραφίες από το σημείο:

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