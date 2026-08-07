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07.08.2026 10:10

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο και αυτοκτόνησε αφού σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του – Οκτώ νεκροί και 15 τραυματίες (video/photos)

07.08.2026 10:10
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Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένας εκπαιδευτικός, και τουλάχιστον 15 ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης το πρωί της Παρασκευής (7/8).

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, δράστης της επίθεσης ήταν μαθητής του σχολείου, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Στο σχολείο σκότωσε έξι άτομα, ενώ πριν επιτεθεί εκεί, είχε σκοτώσει τον παππού και την γιαγιά του.

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, το όπλο άνηκε στον παππού του.Φέρεται ότι πυροβόλησε 26 φορές ενώ άλλες 34 σφαίρες βρέθηκαν στη σκηνή του φονικού, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση της.

Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές αν ο δράστης σκοτώθηκε από την αστυνομία ή αυτοκτόνησε. Επίσης δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό το κίνητρό του.

Μεταξύ των τεσσάρων τραυματιών βρίσκονται τρεις μαθητές και ένας ακόμη εκπαιδευτικός.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή Μπανγκ Κρουάι, στην επαρχία Νονθαμπούρι, στα βορειοδυτικά περίχωρα της Μπανγκόκ.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, ενώ μαθητές απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις του σχολείου και οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, στο σχολείο φοιτούν περίπου 3.100 μαθητές και υπηρετούν 147 εκπαιδευτικοί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για το κίνητρο του μαθητή ούτε για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Φωτογραφίες από το σημείο:

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.08.2026 16:17
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