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21.09.2026 15:00

ΕΡΤ: Προετοιμασίες για την Eurovision αλά γκρέκα

21.09.2026 15:00
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Ίσως εμπίπτει στο λαϊκό ρητό για τον φρονίμων τα παιδιά. Ίσως επειδή πέρσι διαπιστώθηκε ότι η αναγωγή της διαδικασίας εκπροσωπισης στη Eurovision σε εθνική υπόθεση, ως τηλεοπτικό προϊόν-«Sing for Greece», είχε γκελ. Ο ΕΡΤικος εθνικός τελικός για το εισιτήριο της Eurovision 2026 ήταν μεταξύ των δημοφιλέστερων εκπομπών της προηγούμενης σεζόν.

Οπότε στην ΕΡΤ οργανώνονται για τον εθνικό τελικό «Sing for Greece» του 2027 από τον οποίο θα προκύψουν καλλιτέχνης ή συγκρότητα και τραγούδι που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον τελικό του 71ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας (11,13 & 15 Μαίου).

Εκτιμάται πως η προκήρυξη διαγωνισμού για υποβολή συμμετοχών στην διαδικασία του Εθνικού Τελικού αναμένεται να έχει δημοσιευθεί το αργότερο έως τις 10 Οκτωβρίου.

Θα εφαρμοστεί δε η ίδια ακριβώς διαδικασία. Δηλαδή ανοιχτή υποβολή τραγουδιών ηλεκτρονικά. Τα τραγούδια πρέπει να είναι απολύτως πρωτότυπα και να μην έχουν κυκλοφορήσει, δημοσιευτεί ή παρουσιαστεί δημόσια (ούτε εν μέρει) πριν από την επίσημη ημερομηνία που ορίζει η EBU (συνήθως 1η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους, από την διοργάνωση του Μαΐου).

Ακολουθεί ένα πρώτο ξεσκαρτάρισμα από καλλιτεχνική επιτροπή της ΕΡΤ. Η οποία αξιολογεί το σύνολο των εκατοντάδων αιτήσεων που κατατίθενται και ξεχωρίζει τις 28 καλύτερες συμμετοχές.

Τα 28 τραγούδια χωρίζονται σε δύο ημιτελικούς (από 14 σε κάθε βραδιά). Η πρόκριση των 7 τραγουδιών από κάθε ημιτελικό (σύνολο 14 για τον τελικό) κρίνεται αποκλειστικά από την ψήφο του τηλεοπτικού κοινού (televoting).

Στον τελικό, το αποτέλεσμα κρίνεται κατά 50% από το κοινό και κατά 50% από κριτικές επιτροπές (μία ελληνική και μία διεθνή).

Φέτος κατόπιν αλλαγή όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

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