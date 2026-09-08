Τα καλύτερα σε τηλεθέαση προγράμματα της περιόδου 2025/2026

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Οριακά συμπεριελήφθησαν επεισόδια σειρών ελληνικής μυθοπλασίας στη λίστα προγραμμάτων με τις υψηλότερες τηλεθεαματικότητες της τηλεοπτικής σεζόν 2025/2026.

Ως ένα βαθμό αυτό οφείλεται στην συγκέντρωση πολλών προτάσεων σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (prime time) με αποτέλεσμα το τηλεοπτικό κοινό να κατακερματίζεται.

Για μια ακόμη χρονιά πρώτευσε ο τελικός της Eurovision και σε γενικές γραμμές κυριάρχησε στο TOP 10 των εκπομπών της σεζόν με τις υψηλότερες επιδόσεις σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nielsen.

Ο τελικός συγκέντρωσε στη συχνότητα της ΕΡΤ1 πάνω από 2.8 εκατ. τηλεθεατές (27,8% τηλεθέαση). Για την ιστορία στη διάρκεια της απευθείας μετάδοσης επτά από τους 10 τηλεθεατές που ήταν μπροστά στις τηλεοράσεις τους ήταν «καρφωμένοι» στην ΕΡΤ1.

Το 1.7 εκατ. τηλεθεατές άγγιξε το ειδικό «ζωντανό» πρόγραμμα «Στο παρά 5-20 χρόνια μετά» την προπαραμονή των Χριστουγέννων στο Mega.

Στα περίπου 3ωρο της διάρκεια του τέσσερις στους 10 εκείνη την ώρα είχαν συντονιστεί στη συχνότητα του καναλιού της Καλλιθέας και είδαν την επανασύνδεση των αγαπημένων χαρακτήρων και δημοφιλών ηθοποιών.

Τηλεθέαση 16,3%- που ήταν και η τρίτη υψηλότερη της σεζόν 2025/2026- κατάφερε στη πρεμιέρα του έκτου κύκλου επεισοδίων το θρυλικό «Το σόι σου».

Οι επόμενες θέσεις του Top 10 της σεζόν επίσης καταλήφθηκαν από εκπομπές της Eurovision. Το σερί τους «έσπασε» η πρεμιέρα του μουσικού σόου «The Voice of Greece».

Μόλις δύο σειρές της ελληνικής μυθοπλασίας, από το σύνολο των περίπου 30 που μεταδόθηκαν στη διάρκεια της προηγούμενης τηλεοπτικής χρονιάς, κατάφερε να εκπροσωπηθεί στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασεις.

Η μία ήταν ο «Άγιος έρωτας» και η άλλη η «Μια νύχτα μόνο» των Alpha και Mega, αντιστοίχως. Η σειρά του Alpha- στην τρίτη σεζόν της- διακρίθηκε χάρη στο επεισόδιο της 10ης Δεκεμβρίου 2025 με την σοκαριστική εξέλιξη ανάμεσα στις δύο ηρωίδες, τη Σοφία και την Αναστασία. Αναπτύχθηκε ένταση μεταξύ τους, η Σοφία έχασε την ψυχραιμία της και έσπρωξε την Αναστασία από το μπαλκόνι στο οποίο μόλις είχε βγει ζητώντας βοήθεια.

Η σειρά «Μια νύχτα μόνο» πέρασε στην 10αδα με τα καλύτερα της χρονιάς με το επεισόδιο που βγήκε στον αέρα στις 16 Νοεμβρίου 2025. Ήταν το επεισόδιο στο οποίο- αν θυμάστε όσοι παρακολουθήσατε τη σειρά- ο Οδυσσέας έμαθε εμβρόντητος ότι η Αρετή έχει παιδί με καρκίνο. Συνειδητοποίησε ότι η ανάγκη της για χρήματα —για να βρει μόσχευμα για τον γιο της— ήταν ο λόγος που αποδέχτηκε την ανήθικη πρότασή του, και κυριεύτηκε από ενοχές.

Από την ανασκόπιση της σεζόν εξαιρέθηκε η τυπολογία των αθλητικών, ως ειδικά γεγονότα μείζονος σημασίας, όπως για παράδειγμα το Eurobasket και το Μουντιάλ, διαφορετικά σε όλες οι διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης θα εμφανίζονταν μεταδόσεις αναμετρήσεων ομάδων ποδοσφαίρου ή μπάσκετ από τις δύο αυτές μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

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