Eurovision 2026: Σχεδόν τρία εκατ. τηλεθεατές παρακολούθησαν τον τελικό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Επτά στους δέκα μεταξύ 22.00- 02.00 του Σαββάτου ήταν συντονισμένοι στην ΕΡΤ1, σύμφωνα με τη Nielsen, και παρακολούθησαν τον ανατρεπτικό τελικό διαγωνισμό της Eurovision. Το μερίδιο τηλεθέασης του προγράμματος ήταν 16απλάσιο του μέσου όρου του σταθμού.
H απευθείας μετάδοση της ΕΡΤ1, από τη Βιέννη, έστειλε τον δείκτη τηλεθέασης… στο Θεό. Το ποσοστό 28,1% που κατάφερε ο τελικός αντιστοιχεί σε 2.833.00 τηλεθεατές.
Για την ιστορία ο φετινός τελικός ήταν καλύτερος σε τηλεθέαση συγκριτικά με εκείνους του 2025 και του 2024.
Ο τελικός του 2025 (17/5) κατάφερε τηλεθέαση 27,4% ήτοι 2.761.000 τηλεθεατές και ο αντίστοιχος του 2024 (11/5) είχε επίδοση 27,7% ποσοστό που «μεταφράζεται» σε 2.803.000 τηλεθεατές.
Διαβάστε επίσης:
Δικαστήριο ΕΕ: «Σφραγίζει» πνευματικά δικαιώματα και εύλογη αμοιβή από τους ψηφιακούς κολοσσούς
Τελικός Eurovision: «Το τέλειο δράμα» – Νίκη του Ισραήλ θα σήμαινε το τέλος του διαγωνισμού
Δημήτρης Σκουλός για J2US: «Είναι βιοποριστικό θέμα, δουλεύω για να συντηρώ την οικογένειά μου…»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.