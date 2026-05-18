Eurovision 2026: Σχεδόν τρία εκατ. τηλεθεατές παρακολούθησαν τον τελικό

Επτά στους δέκα μεταξύ 22.00- 02.00 του Σαββάτου ήταν συντονισμένοι στην ΕΡΤ1, σύμφωνα με τη Nielsen, και παρακολούθησαν τον ανατρεπτικό τελικό διαγωνισμό της Eurovision. Το μερίδιο τηλεθέασης του προγράμματος ήταν 16απλάσιο του μέσου όρου του σταθμού.

H απευθείας μετάδοση της ΕΡΤ1, από τη Βιέννη, έστειλε τον δείκτη τηλεθέασης… στο Θεό. Το ποσοστό 28,1% που κατάφερε ο τελικός αντιστοιχεί σε 2.833.00 τηλεθεατές.

Για την ιστορία ο φετινός τελικός ήταν καλύτερος σε τηλεθέαση συγκριτικά με εκείνους του 2025 και του 2024.

Ο τελικός του 2025 (17/5) κατάφερε τηλεθέαση 27,4% ήτοι 2.761.000 τηλεθεατές και ο αντίστοιχος του 2024 (11/5) είχε επίδοση 27,7% ποσοστό που «μεταφράζεται» σε 2.803.000 τηλεθεατές.

