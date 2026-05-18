Δικαστήριο ΕΕ: «Σφραγίζει» πνευματικά δικαιώματα και εύλογη αμοιβή από τους ψηφιακούς κολοσσούς

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ στο εξής μπορούν νόμιμα να επιβάλουν, με πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις ψηφιακές πλατφόρμες (πχ Google, Meta κλπ) την καταβολή δίκαιης αμοιβής στους εκδότες Τύπου (και κατ’ επέκταση και στους δημοσιογράφους), όταν το περιεχόμενό τους χρησιμοποιείται από αυτές αλλά και να θεσπίσουν διαδικασίες που υποχρεώνουν τις πλατφόρμες να διαπραγματεύονται με τους εκδότες Τύπου και να τους παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για τον καθορισμό της αμοιβής.

Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για υποχρεωτικές αμοιβές από τις ψηφιακές πλατφόρμες και έχει ιδιαίτερο ειδικό βάρος για την Ελλάδα, καθώς επηρεάζει άμεσα το ελληνικό πλαίσιο αποζημίωσης.

Η απόφαση εκδόθηκε επί αντιδικίας μεταξύ της Meta Platforms Ireland και της ιταλικής ρυθμιστικής αρχής AGCOM (Αρχή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) και έκρινε για πρώτη φορά ζητήματα ερμηνείας του συγγενικού δικαιώματος εκδοτών Τύπου, όπως αυτά θεσπίστηκαν με την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2019 για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ενιαία Ψηφιακή Αγορά και ειδικότερα τη συμβατότητα του σχετικού Ιταλικού Νόμου με το Δίκαιο της ΕΕ.

Το ευρωδικαστήριο επιβεβαιώνει ότι η χρήση δημοσιευμάτων Τύπου από πλατφόρμες απαιτεί προηγούμενη άδεια και προφανώς αμοιβή. Δηλαδή οι ψηφιακές πλατφόρμες εφόσον ανεβάσουν, διανείμουν και αναπαράξουν οποιοδήποτε δημοσίευμα μέσα από τις δικές τους εφαρμογές, είναι υποχρεωμένες να διαπραγματεύονται με τους εκδότες και να παρέχουν στοιχεία για τη διανομή περιεχομένου με σκοπό τον προσδιορισμό εύλογης αμοιβής για τα πνευματικά δικαιώματα του δημοσιογραφικού περιεχομένου. Επίσης απαγορεύεται να περιορίζουν την «ορατότητα» ειδησεογραφικού περιεχομένου κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων με εκδότες.

Η απόφαση αποτελεί δικαίωση και των εκδοτών Τύπου αλλά και των δημοσιογράφων, οι οποίοι δικαιούνται μεριδίου από την όποια αμοιβή καταβληθεί προς τους εκδότες εκ μέρους των πλατφορμών.

Η απόφαση του ΔΕΕ είναι σημαντική για την Ελλάδα, διότι το θεσμικό πλαίσιο για το συγγενικό δικαίωμα των εκδοτών Τύπου στην ελληνική νομοθεσία έχει διαμορφωθεί με μοντέλο το ιταλικό πρότυπο.

«Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ιστορική αυτή απόφασή του, επιβεβαίωσε ότι το διαχρονικό αίτημα εκδοτών και δημοσιογράφων απέναντι στις μεγάλες πλατφόρμες για αμοιβή και διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις είναι και δίκαιο αλλά και αυτονόητο.

Πρόκειται για μια απόφαση που λαμβάνει υπόψη της την ανισορροπία δυνάμεων που υφίσταται μεταξύ αφενός των παντοδύναμων πλατφορμών και αφετέρου των εκδοτών Τύπου.

Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και άρα του πλουραλισμού του Τύπου στην ψηφιακή εποχή αποτελεί επιτακτική ανάγκη Δημοκρατίας, και με την απόφαση αυτή επιβεβαιώνεται ότι η θέσπιση υποχρεώσεων για τις μεγάλες πλατφόρμες είναι μονόδρομος για την επίτευξη της βιωσιμότητας αυτής», δήλωσε ο διευθυντής του ΟΣΔΕΛ, Γιωργανδρέας Ζάννος και ειδικότερα για τα ελληνικά ΜΜΕ τονίζει: «Για την Ελλάδα η σημασία της απόφασης είναι πολλαπλή, καθώς ο ελληνικός νόμος ακολουθεί τις βασικές αρχές του ιταλικού μοντέλου, το οποίο κρίθηκε απολυτως συμβατό με το ενωσιακό δίκαιο. Επισημαίνεται ότι οι Έλληνες εκδότες Τύπου και δημοσιογράφοι εξακολουθούν να μην αποζημιώνονται από τις μεγάλες πλατφόρμες για τη χρήση του δημοσιογραφικού περιεχομένου, διότι 4 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου δεν έχει εκδοθεί ο Κανονισμός από την ΕΕΤΤ, ο οποίος θα εξειδικεύει τα κριτήρια, τη μεθοδολογία και τη διαδικασία για τον καθορισμό της αμοιβής».

