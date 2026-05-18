ΕΡΤ: «Απών» ο Akylas από την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» στην πρώτη μεταEurovisionική εμφάνιση του – Τι συνέβη

Οι προγραμματισμοί γίνονται για να ανατρέπονται. Ήταν κανονισμένο, κατά τα ΕΡΤικά ειωθότα, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision, ο Akylas εν προκειμένω, να εμφανιστεί στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ.

Στην ίδια εκπομπή θα εμφανιζόταν μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μαρία Κοζάκου, διευθύντρια περιεχομένου ΕΡΤ, οι οποίοι ήταν στην τηλεοπτική μετάδοση και σχολιασμό του διαγωνισμού.

Ο Akylas όμως δεν εμφανίστηκε στο πλατό της εκπομπής.

Από την ΕΡΤ ενημερώνουν ότι ο καλλιτέχνης «ανέβασε πυρετό» και δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση.

Πηγές του Ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής ανέφεραν επίσης ότι θα γίνει αναπρογραμματισμός του τηλεοπτικού ραντεβού με τον Akylas.

Διαβάστε επίσης

Eurovision 2026: ΜαDara η διοργάνωση…

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

Τηλεθέαση Σαββάτου: «Ζαλίζουν» τα ποσοστά της ΕΡΤ στον τελικό της Eurovision – Πάνω από 83% την ώρα της ψηφοφορίας