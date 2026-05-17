Τηλεθέαση Σαββάτου: «Ζαλίζουν» τα ποσοστά της ΕΡΤ στον τελικό της Eurovision – Πάνω από 83% την ώρα της ψηφοφορίας

Ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο δυνατές τηλεοπτικές βραδιές της χρονιάς, με την ΕΡΤ1 να κερδίζει ξεκάθαρα τη μάχη της τηλεθέασης με ποσοστά που ξεπέρασαν ακόμη και το 80% σε τέταρτο.

Στο δυναμικό κοινό, ο τελικός της Eurovision 2026 κινήθηκε σε εντυπωσιακά επίπεδα, σημειώνοντας μέσο όρο 73,1%. Το υψηλότερο τέταρτο της βραδιάς έφτασε στο 83,8% και δεν ήταν άλλο από τη στιγμή της ψηφοφορίας.

Δυνατές ήταν και οι επιδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και στο γενικό σύνολο, όπου κατέγραψε κατά μέσο όρο 69,6%.

