Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: FINAL FOUR στην αντιπολίτευση

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Γιατί η Αγκυρα ταράζει τα ήρεμα νερά

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Fast track επιστροφές φόρων άνω των 8 δισ.

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η ΝΔ δεν μένει πια εδώ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Η στρατηγική και το πρόγραμμα για τρίτη 4ετία

ΕΣΤΙΑ: Μητσοτάκης για την Κομμισσιόν Ούρσουλα για Πρόεδρος Γερμανίας

Documento: Βουλευτές με δανεικά και εκατομμυριούχοι

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Real news: Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον… νόμο!

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Τουρκική «τανάλια» στο Αιγαίο

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Τρέμει το νέο σκηνικό κρατάει το κόμμα

Κυριακάτικη ΚONTRA: Οι τολμηρές αλλαγές στην οικονομία που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας

