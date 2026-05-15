Η προσέλευση 90.000 θεατών στο ΟΑΚΑ για την συναυλία των Metallica δεν ήταν το μόνο ρεκόρ της βραδιάς του περασμένου Σαββάτου.

Ρεκόρ, σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί, έκαναν και οι εισπράξεις για τους διοργανωτές, με την High Priority, την διοργανώτρια εταιρεία της συναυλίας, να κάνει λόγο για την «μεγαλύτερη συναυλία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, προσέλκυσε περισσότερους από 90.000 θεατές, ενώ ενδεικτικά, η Madonna συγκέντρωσε περίπου 75.000 θεατές στο ΟΑΚΑ, ενώ οι U2 2010, κατέγραψαν περίπου 83.000 θεατές στο ίδιο στάδιο.

Στην συναυλία των Metallica έκλεισαν εισιτήρια θεατές από 91 χώρες (!) κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά, στην Ελλάδα τουλάχιστον.

Οι τιμές κυμαίνονταν από 86 ευρώ στην οικονομική ζώνη και ανέβαιναν ως τα 214 ευρώ, ενώ στο “Snake Pit”, τον αποκλειστικό χώρο ορθίων που βρισκόταν στο κέντρο της σκηνής, η τιμή έφτανε τα 550 ευρώ. Υπήρχαν βέβαια και πακέτα όπως το “Nothing Else Matters – Snake Pit Experience”, με κόστος περίπου 2.445 ευρώ, που περιλάμβανε πρόσβαση στο Snake Pit, ξενάγηση στην παραγωγή με μέλος της περιοδείας, backstage εμπειρίες και σειρά πρόσθετων παροχών υψηλού επιπέδου.

Με βάση τις διαθέσιμες τιμές εισιτηρίων και την κατανομή των ζωνών στο ΟΑΚΑ, οι συνολικές εισπράξεις μόνο από τα εισιτήρια υπολογίζεται ότι κυμάνθηκαν μεταξύ 11 και 13 εκατ. Ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα VIP πακέτα.

Κερδισμένο βγήκε βέβαια και το ΟΑΚΑ που παραχώρησε τον χώρο της συναυλίας, καθώς αποκόμισε περίπου 400.000 ευρώ που προκύπτει από τα ποσοστά των εσόδων από την συναυλία.

Να σημειωθεί πως το συγκρότημα στην περιοδεία του στην Ευρώπη το 2023, συγκέντρωσε 4,23 εκατ. θεατές, φέρνοντας έσοδα στους διοργανωτές ύψους 517,5 εκατ. δολαρίων, κάτι που έφερε το Tour στην 17η θέση όλων των εποχών σε έσοδα, σύμφωνα με το Forbes.

