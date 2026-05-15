Συμβαίνουν και εις… Κορέαν: Αναστάτωση στη χώρα από την απεργία των εργαζομένων στη Samsung

Η Samsung Electronics, ο κολοσσός της Νότιας Κορέας, αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση εν όψει της προγραμματισμένης απεργίας των εργαζομένων της στις 21 Μαΐου, καθώς το Προεδρικό Γραφείο εξέφρασε την ανησυχία του την Παρασκευή, οι μέτοχοι απείλησαν με νομικές ενέργειες και τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας εξέδωσαν μια σπάνια συγγνώμη πριν ζητήσουν προσωπική συνάντηση με τους ηγέτες του συνδικάτου.

Άνωθεν πιέσεις

Το Προεδρικό Γραφείο δήλωσε ότι ελπίζει η διαμάχη να επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων, επικαλούμενο τη σημασία της Samsung Electronics για την εθνική οικονομία, αλλά δεν διευκρίνισε εάν η κυβέρνηση θα προσφύγει σε έκτακτη διαιτησία σε περίπτωση που το συνδικάτο προχωρήσει στην απεργία. «Ελπίζουμε ειλικρινά ότι δεν θα συμβεί καμία κατάσταση όπως μια απεργία και ότι οι εργαζόμενοι και η διοίκηση θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τις συνομιλίες, δεδομένου του μεγάλου ρόλου που διαδραματίζει η Samsung Electronics στην εθνική οικονομία», δήλωσε ο Λι Κίου Γιουν, προεδρικός γραμματέας για τις δημόσιες σχέσεις, κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης.

Ερωτηθείς εάν εξετάζεται η δυνατότητα έκτακτης διαιτησίας, ο Λι είπε ότι «δεν βρισκόμαστε ακόμη σε στάδιο όπου μπορεί να ληφθεί απόφαση». Η έκτακτη διαιτησία, εάν εφαρμοστεί, θα απαιτούσε από το συνδικάτο να αναστείλει κάθε απεργιακή δράση για 30 ημέρες.

Αντιδρούν οι επενδυτές

Την ίδια στιγμή, η Κεντρική Επιτροπή Κινήματος Μετόχων της Κορέας, μια ομάδα μειοψηφικών μετόχων, δήλωσε ότι θα προβεί σε νομικές ενέργειες τόσο κατά του συνδικάτου όσο και κατά της διοίκησης, εάν η απεργία διαταράξει την παραγωγή ημιαγωγών ή βλάψει την εταιρική αξία. Η ομάδα υποστήριξε ότι το αίτημα του συνδικάτου να διατεθεί ένα σταθερό ποσοστό των λειτουργικών κερδών για μπόνους δεν αποτελεί όρο εργασίας που υπόκειται σε συλλογικές διαπραγματεύσεις και προειδοποίησε τη διοίκηση να μην αποδεχτεί εκ των προτέρων έναν τέτοιο μηχανισμό.

Η ομάδα σχεδιάζει να ξεκινήσει την προσέλκυση μετόχων και πιθανών ενάγοντων μέσω της πλατφόρμας ενεργού μετοχικής δράσης ACT, μόλις ξεκινήσει η απεργία. Σε δημόσια δήλωση, ανώτατα στελέχη της Samsung, μεταξύ των οποίων ο Τζουν Γιουν Χιούνγκ, αντιπρόεδρος και επικεφαλής του τμήματος Device Solutions, και ο Ρο Τάε Μουν, πρόεδρος και επικεφαλής του τμήματος Device eXperience, ζήτησαν συγγνώμη για την αποτυχία τους να επιλύσουν τη διαμάχη. «Προκαλέσαμε μεγάλη ανησυχία και επιβάρυνση στο κοινό, στους μετόχους και στην κυβέρνηση λόγω των εργασιακών ζητημάτων της Samsung Electronics», ανέφεραν. «Καθώς τα επιτεύγματά μας αυξήθηκαν, οι προσδοκίες της κοινωνίας από τη Samsung έγιναν αυστηρότερες και μεγαλύτερες, αλλά δεν το αναγνωρίσαμε πλήρως αυτό».

Αντιπροτάσεις

Ανέφεραν ότι η Samsung δεν μπορεί να χάσει χρόνο λόγω εσωτερικών συγκρούσεων σε μια εποχή εντεινόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού, προσθέτοντας ότι μια απεργία δεν πρέπει ποτέ να πραγματοποιηθεί στον κλάδο των ημιαγωγών, όπου οι γραμμές παραγωγής πρέπει να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Η ηγεσία της Samsung προέτρεψε το συνδικάτο να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις χωρίς όρους. Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, τα στελέχη αναμενόταν επίσης να συναντηθούν με τον Τσόι Σεούνγκ Χο, επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου της εταιρείας, και άλλους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Pyeongtaek της επαρχίας Gyeonggi.

Η Samsung έστειλε επίσης επιστολή στο συνδικάτο, στην οποία περιγράφει τη θέση της σχετικά με βασικά ζητήματα και ζητά τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών. Το συνδικάτο απέρριψε την πρόταση, δηλώνοντας ότι θα ήταν διατεθειμένο να συζητήσει το θέμα μόνο μετά τις 7 Ιουνίου, οπότε και είχε προγραμματιστεί να λήξει η απεργία. Περισσότεροι από 50.000 εργαζόμενοι της Samsung Electronics αναμενόταν να συμμετάσχουν στην απεργία, δημιουργώντας την προοπτική της μεγαλύτερης εργατικής κινητοποίησης στην ιστορία της εταιρείας.

Η Samsung δήλωσε ότι είχε ήδη προτείνει, κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης της Εθνικής Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων τον Μάρτιο, έναν τύπο σύμφωνα με τον οποίο το συνολικό κονδύλι για τα κίνητρα απόδοσης θα βασιζόταν είτε στο 10% των λειτουργικών κερδών είτε στο 20% της προστιθέμενης οικονομικής αξίας. Είπε επίσης ότι είχε προτείνει ένα ξεχωριστό ειδικό πρόγραμμα ανταμοιβών χωρίς ανώτατο όριο, διατηρώντας παράλληλα το ισχύον σύστημα OPI.

Απόρριψη

Το συνδικάτο απέρριψε την απάντηση ως επανάληψη της προηγούμενης θέσης της εταιρείας. Ο επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου της Samsung, Τσόι, δήλωσε ότι το συνδικάτο θα «ασκήσει κατάλληλα τα δικαιώματα που εγγυάται το Σύνταγμα». Η Samsung ζήτησε από το Επαρχιακό Δικαστήριο του Suwon να απαγορεύσει αυτό που περιγράφει ως παράνομη απεργιακή δραστηριότητα, επικαλούμενη την ανάγκη να διατηρηθούν σε λειτουργία οι εγκαταστάσεις προστασίας της ασφάλειας στα εργοστάσια ημιαγωγών της, να αποτραπεί η ζημιά στις πλακέτες και να σταματήσει η κατάληψη βασικών εγκαταστάσεων.

Το δικαστήριο έχει πραγματοποιήσει δύο ακροάσεις σχετικά με το αίτημα, ενώ η απόφαση αναμένεται μέχρι την Τετάρτη. Νομικοί και παρατηρητές του κλάδου εκτιμούν ότι οποιοδήποτε ασφαλιστικό μέτρο θα περιοριζόταν πιθανότατα σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και σε ορισμένες βασικές διαδικασίες, αντί να εμποδίζει εντελώς την απεργία. Ορισμένοι εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η Samsung θα μπορούσε να υποστεί άμεσες και έμμεσες απώλειες ύψους έως και 100 τρισεκατομμυρίων γουόν (67 δισεκατομμύρια δολάρια) εάν η απεργία συνεχιστεί όπως έχει προγραμματιστεί.

