Μέση Ανατολή: Η Κίνα καλεί να αρθούν τα εμπόδια στο Ορμούζ, λίγο μετά την αναχώρησης Τραμπ

Λίγη ώρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η συνοδεία του επιβιβάστηκαν στο Air Force One για να επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον από το Πεκίνο, όπου ολοκληρώθηκαν οι επαφές με την ηγεσία της Κίνας, εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το σημαντικότερο ζήτημα είναι η διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και στη Μέση Ανατολή.

«Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει καταστροφές στην περιοχή και έχει σοβαρές επιπτώσεις» τόνισε, προσθέτοντας ότι πρέπει να βρεθεί το συντομότερο δυνατόν μια λύση για τον πόλεμο στο Ιράν και ότι δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις είναι η κατάλληλη οδός, επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν προβλήματα ή εμπόδια στο Στενό του Ορμούζ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι συζήτησε για το Ιράν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και ότι δεν θέλουν το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα και «θέλουν το στενό (σ.σ του Ορμούζ) ανοιχτό». Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιφραγμένο και αυστηρά φυλασσόμενο οικοδομικό συγκρότημα Τζονγκνανχάι στο Πεκίνο, έδρα της κεντρικής κυβέρνησης, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και του Κρατικού Συμβουλίου. Εκεί ο Σι πρόσφερε τσάι στους Αμερικανούς αξιωματούχους και ολοκληρώθηκαν οι επαφές.

Πάντως, το Ιράν δεν παρακολουθεί τα τεκταινόμενα με… σταυρωμένα χέρια. Αντιθέτως, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «αντιφατικά μηνύματα» που περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις. Ο Ιρανός ΥΠΕΞ επέμεινε ότι το Ιράν δεν φέρει ευθύνη για τις διαταραχές στο Στενό του Ορμούζ και ότι η Τεχεράνη δεν ξεκίνησε τον πόλεμο και απλώς αμύνεται και επανέλαβε τη θέση του Ιράν ότι το στενό είναι πλέον ανοιχτό σε πλοία «φιλικών χωρών», εφόσον συντονιστούν με Ιρανούς αξιωματούχους, και κλειστό μόνο για τους «εχθρούς» του Ιράν.

