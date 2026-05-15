search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 13:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.05.2026 12:35

Μέση Ανατολή: Η Κίνα καλεί να αρθούν τα εμπόδια στο Ορμούζ, λίγο μετά την αναχώρησης Τραμπ

15.05.2026 12:35
hormuz iran tanker

Λίγη ώρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και η συνοδεία του επιβιβάστηκαν στο Air Force One για να επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον από το Πεκίνο, όπου ολοκληρώθηκαν οι επαφές με την ηγεσία της Κίνας, εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το σημαντικότερο ζήτημα είναι η διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και στη Μέση Ανατολή.

«Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει καταστροφές στην περιοχή και έχει σοβαρές επιπτώσεις» τόνισε, προσθέτοντας ότι πρέπει να βρεθεί το συντομότερο δυνατόν μια λύση για τον πόλεμο στο Ιράν και ότι δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις είναι η κατάλληλη οδός, επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν προβλήματα ή εμπόδια στο Στενό του Ορμούζ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι συζήτησε για το Ιράν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και ότι δεν θέλουν το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα και «θέλουν το στενό (σ.σ του Ορμούζ) ανοιχτό». Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιφραγμένο και αυστηρά φυλασσόμενο οικοδομικό συγκρότημα Τζονγκνανχάι στο Πεκίνο, έδρα της κεντρικής κυβέρνησης, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και του Κρατικού Συμβουλίου. Εκεί ο Σι πρόσφερε τσάι στους Αμερικανούς αξιωματούχους και ολοκληρώθηκαν οι επαφές.

Πάντως, το Ιράν δεν παρακολουθεί τα τεκταινόμενα με… σταυρωμένα χέρια. Αντιθέτως, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «αντιφατικά μηνύματα» που περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις. Ο Ιρανός ΥΠΕΞ επέμεινε ότι το Ιράν δεν φέρει ευθύνη για τις διαταραχές στο Στενό του Ορμούζ και ότι η Τεχεράνη δεν ξεκίνησε τον πόλεμο και απλώς αμύνεται και επανέλαβε τη θέση του Ιράν ότι το στενό είναι πλέον ανοιχτό σε πλοία «φιλικών χωρών», εφόσον συντονιστούν με Ιρανούς αξιωματούχους, και κλειστό μόνο για τους «εχθρούς» του Ιράν.

Διαβάστε επίσης

To FBI επικήρυξε Αμερικανίδα πρώην πράκτορα μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ – Κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Χανταϊός: Σε καραντίνα στo νησάκι Πίτκερν του Ειρηνικού επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

Συναγερμός στην Αφρική: Ξέσπασε επιδημία Έμπολα στο Κονγκό – Ανησυχία για εξάπλωση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PIKRAMENOS_STE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πικραμένος του ΣτΕ έχει άποψη για τη συνταγματική αναθεώρηση: Το Σύνταγμα επιδέχεται μόνο «σημειακές» παρεμβάσεις

game_time_adv
ADVERTORIAL

Οι πανηγυρισμοί της Γιολάντα Καλογεροπούλου στο Allwyn Game Time

trogli-new
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά 8 και 9 ετών φορούσαν πάνες, ήταν σαν στρατιωτάκια» – Τι λέει γειτόνισσα για την οικογένεια που ζούσε σε άθλιες συνθήκες

nea-aristera
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Ανοιχτές οι εξελίξεις το αμέσως επόμενο διάστημα – Τι λένε από τη μειοψηφία

inab new
ΥΓΕΙΑ

Στρατηγική Σύμπραξη ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ και Karolinska Istitutet: Μνημόνιο συνεργασίας για την προαγωγή της κλινικής έρευνας και της Υγείας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

rousopoylos- floridis- samaras- tsipras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Συνέδριο συσπείρωσης και… δελφίνων, η αναγνώριση Ρουσόπουλου, το μη δίλημμα του Μαξίμου, το σχέδιο Τσίπρα για τους βουλευτές και δικαιοσύνη 2 ταχυτήτων  

rubio china
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Μάρκο Ρούμπιο απαγορεύεται η είσοδος στην Κίνα - Πώς το Πεκίνο βρήκε τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 13:18
PIKRAMENOS_STE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πικραμένος του ΣτΕ έχει άποψη για τη συνταγματική αναθεώρηση: Το Σύνταγμα επιδέχεται μόνο «σημειακές» παρεμβάσεις

game_time_adv
ADVERTORIAL

Οι πανηγυρισμοί της Γιολάντα Καλογεροπούλου στο Allwyn Game Time

trogli-new
ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά 8 και 9 ετών φορούσαν πάνες, ήταν σαν στρατιωτάκια» – Τι λέει γειτόνισσα για την οικογένεια που ζούσε σε άθλιες συνθήκες

1 / 3