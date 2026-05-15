Το FBI επικήρυξε με 200.000 δολάρια μία πρώην στρατιωτικό και αξιωματικό αντικατασκοπείας των ΗΠΑ επειδή… κατασκόπευε τη χώρα υπέρ του Ιράν.

Η Μόνικα Γουίτ από τον Φεβρουάριο του 2019 κατηγορήθηκε για κατασκοπεία, καθώς φέρεται να διέρρευσε απόρρητες πληροφορίες σχετικές με την εθνική ασφάλεια στο Ιράν, ωστόσο είχε φροντίσει ήδη να φύγει από τη χώρα.

Η Γουίτ εργαζόταν στην Πολεμική Αεροπορία από το 1997 έως το 2008 ως αξιωματικός πληροφοριών και στη συνέχεια ως εργολάβος της αμερικανικής κυβέρνησης μέχρι το 2010, έχοντας πρόσβαση σε άκρως απόρρητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πραγματικών ταυτοτήτων μυστικών πρακτόρων.

Σύμφωνα με το Fox News, η Γουίτ ζει σήμερα στο Ιράν, μιλάει φαρσί και χρησιμοποιεί ψευδώνυμα όπως «Φάτιμα αζ-Ζάχρα» ή «Ναρτζές Γουίτ», ενώ το FBI εκτιμά πως έχει δώσει πληροφορίες και στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

