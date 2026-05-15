Τραγωδία σε υποθαλάσσια σπηλιά στις Μαλδίβες: Νεκρές καθηγήτρια, η κόρη της, δύο φοιτητές της και ένας δύτης

Σε τραγωδία εξελιχθηκε η κατάδυση πέντε τουριστών από την Ιταλία σε θαλάσσια περιοχή, στις Μαλδίβες, όταν κατά τη διάρκειά της έχασαν τη ζωή τους.

Οι Ιταλοί βούτηξαν στα νερά για εξερεύνηση, το πρωί της Πέμπτης, όταν όμως δεν αναδύθηκαν μέχρι το μεσημέρι ειδοποιήθηκαν οι αρχές.

Όπως αναφέρει ι η DailyMail, η ομάδα των πέντε τουριστών από την Ιταλία έχασε τη ζωή της καθώς εξερευνούσε υποβρύχια σπήλαια σε βάθος 60 μέτρων στις Μαλδίβες.

Στο σημείο επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Αν και μέχρι στιγμής έχει ανασυρθεί μόνο ένα πτώμα καθώς οι υπόλοιπες εκτιμάται ότι είναι εγκλωβισμένες σε άλλο σημείο της σπηλιάς που εκτείνεται σε περισσότερα από 200 μέτρα, ιταλικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι τα θύματα είναι η 51χρονη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβας, Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η 23χρονη κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ, δύο φοιτητές της, ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι και η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο, καθώς και ο δύτης-εκπαιδευτής Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Τα πρώτα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας κάνουν λόγο για πιθανά προβλήματα με το μείγμα οξυγόνου στις δεξαμενές, τις καιρικές συνθήκες, τα ξαφνικά ρεύματα ή την απώλεια προσανατολισμού μέσα στη σπηλιά, με τοπικά μέσα ενημέρωσης να σημειώνουν ότι οι καταδύσεις στην περιοχή επιτρέπονται μέχρι τα 30 μέτρα βάθος.

Η καθηγήτρια και η κόρη της

Η Μόνικα Μοντεφαλκόνε ήταν καθηγήτρια Οικολογίας στο πανεπιστήμιο της Γένοβα με αρκετές τηλεοπτικές εμφανίσεις και ειδίκευση στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Ήταν γνωστή για την αγάπη της για τη θάλασσα και το επιστημονικό της έργο που ήταν επικεντρωμένο στις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας και της κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσια οικοσυστήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση και την υποβρύχια χαρτογραφία.

Η κόρη της, Τζόρτζια, θα γινόταν 23 ετών την 1η Ιουνίου και σπούδαζε βιοϊατρική μηχανική.

Η ερευνήτρια από το Τορίνο και ο απόφοιτος

Η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο είχε αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο του Τορίνο και ήταν ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβα έχοντας συνεργαστεί με την Μοντελφαλκόνε. Η μεγάλη του αγάπη ήταν οι καταδύσεις

Ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι είχε εκπονήσει διατριβή στο πανεπιστήμιο της Γένοβα υπό τη Μοντεφαλκόνε σχετικά με την ποικιλομορφία και το περιβάλλον στις Ατόλες των Μαλδίβων.

Ήταν μέλος μιας επιστημονικής αποστολής με επικεφαλής την 51χρονη καθηγήτρια που ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες. Είχε αποκτήσει πιστοποίηση στις καταδύσεις το 2015.

Ο δύτης

Ο Τζιανλούκα Μπενεντέτι από την Πάντοβα, είχε καριέρα στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα πριν να αποφασίσει να μετατρέψει το πάθος του για τις καταδύσεις σε καριέρα πλήρους απασχόλησης.

Η πρώτη του επαφή με τις Μαλδίβες έγινε το 2017 μένοντας εκεί για επτά χρόνια με ένα σύντομο διάλλειμμα στην Ινδονησία.

Το προφίλ της εταιρείας του τον περιέγραφε ως «ενεργητικό, εξαιρετικά αθλητικό, λάτρη του διαβάσματος, του κλασικού κινηματογράφου και του σκακιού, πάντα έτοιμο να σας συνοδεύσει σε μια ανακάλυψη των θαυμάτων που προσφέρουν οι Μαλδίβες».

Διαβάστε επίσης

Συμβαίνουν και εις… Κορέαν: Αναστάτωση στη χώρα από την απεργία των εργαζομένων στη Samsung

Κούβα όπως… Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θέλουν να στείλουν στο δικαστήριο τον 94χρονο αδελφό του Φιντέλ Κάστρο

Σι – Τραμπ: Το Πεκίνο ζήτησε «συνολική και διαρκή κατάπαυση του πυρός στο Ιράν» – Ποιες είναι οι 8 θέσεις για τη Μέση Ανατολική