Στον Μάρκο Ρούμπιο απαγορεύεται η είσοδος στην Κίνα – Πώς το Πεκίνο βρήκε τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις

Στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έναν σφοδρό επικριτή της Κίνας, απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα το 2020. Την Πέμπτη, ωστόσο, κάθισε απέναντι από Κινέζους αξιωματούχους στο Πεκίνο — με μια πινακίδα με το όνομα που έγραφε στα κινεζικά «Ρούμπιο» κάπως τροποιημένα, κάτι που ίσως κατέστησε δυνατή την επίσκεψή του ως μέλος της συνοδείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τη Washington Post.

Η αλλαγή πραγματοποιήθηκε πριν από τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και τα επίσημα αρχεία άρχισαν να χρησιμοποιούν διαφορετικό χαρακτήρα για το «Ru» ή «Lu» στο όνομα του Ρούμπιο, αφότου ο Τραμπ τον διόρισε υπουργό Εξωτερικών το 2025.

Το Πεκίνο έκανε την αλλαγή χωρίς πολλή φασαρία. Αλλά αυτή την εβδομάδα, αποτέλεσε ένα πολυσυζητημένο θέμα στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Ρούμπιο στο Πεκίνο ως έναν από τους κορυφαίους αξιωματούχους της αμερικανικής αντιπροσωπείας. Κατά τη διάρκεια της εντυπωσίακής τελετής υποδοχής, στάθηκε στην πρώτη σειρά της ομάδας Αμερικανών επισκεπτών και έδωσε τα χέρια με τον Σι.

Η μεταγραφή αγγλικών ονομάτων στα κινέζικα αντιστοιχίζει φωνητικά τους χαρακτήρες με τις αγγλικές συλλαβές. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί κινεζικοί χαρακτήρες που ακούγονται παρόμοιοι με τους αντίστοιχους στα αγγλικά. Για παράδειγμα, υπάρχουν δύο διαφορετικές κινεζικές ορθογραφίες για τη λέξη «Τραμπ».

Στην περίπτωση του Ρούμπιο, η αλλαγή μπορεί να είναι ένα έξυπνο διπλωματικό εργαλείο. Επειδή το Πεκίνο του επέβαλε κυρώσεις με διαφορετική ορθογραφία, το νέο όνομα επέτρεψε στις ΗΠΑ και την Κίνα να αποφύγουν τη σύγκρουση σχετικά με την είσοδό του ενόψει της συνόδου κορυφής υψηλού διακυβεύματος.

«Η Κίνα δίνει στον εαυτό της μια διέξοδο από την αμήχανη κατάσταση», δήλωσε ο Ζανγκ Τζιαντονγκ, πρώην Κινέζος διπλωμάτης.

«Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τις κυρώσεις, επειδή ανακοινώθηκαν για κάποιο λόγο, αλλά η απαγόρευση εισόδου σε έναν υπουργό Εξωτερικών θα μπορούσε να βλάψει περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις», πρόσθεσε ο Ζανγκ. «Έτσι, βρήκαμε μια μέση λύση».

Το Πεκίνο δήλωσε φέτος ότι οι κυρώσεις του 2020 στοχεύουν «τα λόγια και τις πράξεις του Ρούμπιο όταν υπηρετούσε ως γερουσιαστής των ΗΠΑ» — κάνοντας διάκριση μεταξύ της προηγούμενης θέσης του και της τρέχουσας. (Ο Ρούμπιο είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ.)

Όταν ρωτήθηκε για την αλλαγή ονόματος πέρυσι, μια εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών είπε: «Είναι πιο σημαντικό το πραγματικό του όνομα στα αγγλικά».

«Ως υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο παίζει απαραίτητο ρόλο στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ. Με αυτό κατά νου, οι παλιές κυρώσεις δεν αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για το Πεκίνο», δήλωσε ο Ζάο Μινγκάο, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Αμερικανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Φουντάν στη Σαγκάη.

Είναι ασυνήθιστο για το Πεκίνο να ανακαλεί ή να αντιστρέφει επίσημα έναν στόχο, αλλά σε ορισμένους Αμερικανούς ακαδημαϊκούς που θεωρούνταν ανεπιθύμητοι αργότερα επετράπη η είσοδος στην Κίνα όταν βελτιώθηκαν οι σχέσεις ή όταν οι απόψεις των ακαδημαϊκών έγιναν πιο ουδέτερες.

Το Πεκίνο θεωρεί πλέον τα μηνύματα του Ρούμπιο σχετικά με την πολιτική για την Κίνα ως πιο ήπια, μετατοπίζοντας από την προηγούμενη επιθετική του στάση σε σχετικά ανοιχτό σε ρεαλιστική συνεργασία, δήλωσε ο Ζάο.

Ο Ρούμπιο, Κουβανοαμερικανός, υπήρξε σφοδρός επικριτής του κομμουνισμού. Έχει επικρίνει εδώ και καιρό τις ενέργειες του Πεκίνου εναντίον των διαδηλωτών υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ, τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον πληθυσμό των Ουιγούρων στην περιοχή Σιντζιάνγκ και άλλες φερόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το 2020, η Κίνα επέβαλε δύο φορές κυρώσεις στον τότε γερουσιαστή Ρούμπιο, μαζί με άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους και οργανισμούς, καθώς οι διμερείς σχέσεις επιδεινώθηκαν και τα έθνη υιοθέτησαν αντίποινα. Σε απάντηση στις κυρώσεις των ΗΠΑ σε Κινέζους αξιωματούχους, οι οποίες περιελάμβαναν ταξιδιωτικούς περιορισμούς και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, η Κίνα ανταπέδωσε με αντικυρώσεις.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης για την επικύρωση του διορισμού του ως υπουργού Εξωτερικών, ο Ρούμπιο περιέγραψε την Κίνα ως το «πιο ισχυρό και επικίνδυνο» έθνος που έχουν αντιμετωπίσει οι ΗΠΑ.

Αλλά από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Ρούμπιο έχει υποστηρίξει τις προσπάθειες του Τραμπ να σταθεροποιήσει τις σχέσεις με τον Σι, τον οποίο αποκαλεί «μεγάλο ηγέτη» και φίλο. Ο Τραμπ δεν ήταν ιδιαίτερα δυναμικός στις φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Κίνα.

Αυτή την εβδομάδα, ο Ρούμπιο υιοθέτησε έναν πιο ισορροπημένο τόνο, λέγοντας ότι η Κίνα είναι «τόσο η κορυφαία πολιτική μας πρόκληση γεωπολιτικά όσο και η πιο σημαντική σχέση που πρέπει να διαχειριστούμε».

Στην πράξη, οι παλιές κυρώσεις δεν ισχύουν για έναν «νέο και πιο φιλικό» Ρούμπιο, είπε ο Ζάο. «Όταν η Κίνα του εκδίδει έγκυρη βίζα και του επιτρέπει την είσοδο, αυτό σημαίνει κυριολεκτικά ότι δεν θα μπορούσε πλέον να υπόκειται σε κυρώσεις», είπε ο Ζάο.

Ωστόσο, η αλλαγή μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζει το πώς αισθάνεται πραγματικά η Κίνα για τον Ρούμπιο.

Το παλιό Ru/Lu (卢) ήταν ένας ουδέτερος χαρακτήρας που χρησιμοποιούνταν συνήθως για επώνυμα. Το νέο (鲁) έχει διαφορετική σημασία: απερίσκεπτος, αγενής και αδέξιος.

