Χάγη: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του Ράτκο Μλάντιτς

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη απέρριψε σήμερα το αίτημα για προσωρινή αποφυλάκιση του στρατιωτικού ηγέτη των Σερβοβοσνίων Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για εγκλήματα στον πόλεμο της Βοσνίας, μεταξύ 1992-95.

Ο Μλάντιτς ζητούσε να αποφυλακιστεί για λόγους υγείας.

Το Δικαστήριο ανακοίνωσε ότι ανεξάρτητοι ιατρικοί εμπειρογνώμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η υπηρεσία ιατρικής περίθαλψης της μονάδας κράτησης των Ηνωμένων Εθνών και το νοσοκομείο των φυλακών στη Χάγη, παρέχουν επαρκή ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία στον Μλάντιτς.

«Δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη ανεπαρκούς φροντίδας ή θεραπείας… Ο Μλάντιτς στεγάζεται μόνιμα σε μια νεόκτιστη νοσοκομειακή εγκατάσταση φυλακών, η οποία είναι εξοπλισμένη για την παροχή διεπιστημονικής φροντίδας σε κρατούμενους με σύνθετες ιατρικές παθήσεις» επισημαίνεται στο ανακοινωθέν. Αναφέρεται επίσης ότι «ο κρατούμενος λαμβάνει επαρκή φροντίδα, βοήθεια στις καθημερινές του δραστηριότητες, καθώς και διερμηνείς και προσωπικό που μιλάει τη γλώσσα του».

Η υπεράσπισή του ζήτησε την προσωρινή αποφυλάκιση του υποστηρίζοντας ότι είναι «ετοιμοθάνατος» και δεν έχει την αναγκαία νοσοκομειακή περίθαλψη.

Το αίτημα αποφυλάκισης υποστήριξε και η κυβέρνηση της Σερβίας.

Η υπεράσπιση του Μλάντιτς κατέθεσε αίτημα προσωρινής ή πρόωρης αποφυλάκισης για λόγους υγείας και τον Ιούνιο του 2025, το οποίο, επίσης, απορρίφθηκε.

Ο Ράτκο Μλάντιτς καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου της Χάγης τον έκρινε ένοχο για γενοκτονία και τον θάνατο περίπου 8.000 Βόσνιων ανδρών και εφήβων στη Σρεμπρένιτσα, μια προστατευόμενη περιοχή του ΟΗΕ, το καλοκαίρι του 1995. Κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε, επίσης, για διώξεις και βίαιο εκτοπισμό Βόσνιων και Κροατών σε ολόκληρη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, για τρομοκράτηση αμάχων κατά την πολιορκία του Σεράγεβο και για ομηρία ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ το 1995.

Εκτίει την ποινή στις φυλακές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, στη Χάγη.

