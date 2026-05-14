ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 23:50
Ανδρουλάκης για Ηλιούπολη: «Σε κάθε σχολείο να υπάρχει ψυχολόγος»

Την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών, με παρουσία ψυχολόγων στα σχολεία και στήριξη των οικογενειών, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τις δύο νεκρές 17χρονες.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονα κορίτσια έχασαν τη ζωή τους, ξεκινώντας τη συνέντευξή του στο Action24.

«Δύο νέα παιδιά αυτοκτόνησαν και πρέπει η κοινωνία και οι πολιτικοί να δούμε τι λάθος έχει γίνει στο εκπαιδευτικό σύστημα και τις δομές», υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε γίνει γνωστό, μέσω ιατρικού ανακοινωθέντος του ΚΑΤ, ότι υπέκυψε στα τραύματά της η 17χρονη που είχε πέσει στο κενό μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη. Η φίλη της είχε σκοτωθεί ακαριαία.

«Τα παιδιά χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι, στην εποχή του ανταγωνισμού, τα παιδιά χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και υπογράμμισε πως πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες.

«Πρέπει να παρθούν πρωτοβουλίες. Σε κάθε σχολείο να υπάρχει ψυχολόγος, να υποστηρίζουμε τις οικογένειες και τα παιδιά, τόσο πριν από τις Πανελλαδικές εξετάσεις, όσο και σε θέματα bullying. Είναι τεράστιο κοινωνικό ζήτημα», επεσήμανε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο ανήλικων κοριτσιών για τη συγκλονιστική τραγωδία που βιώνουν.

