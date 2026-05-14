Χανιά: Τραυματίστηκε οικογένεια σε τροχαίο στον δρόμο προς το αεροδρόμιο (Photos)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή του Ακρωτηρίου στα Χανιά, στον δρόμο που οδηγεί προς το αεροδρόμιο, προκαλώντας τραυματισμούς και κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες για εγκλωβισμό επιβατών, ωστόσο η Πυροσβεστική δεν χρειάστηκε τελικά να επέμβει.

Τα οχήματα κατέληξαν σε κολώνα και χαντάκι

Σύμφωνα με τo zarpanews, μετά τη σύγκρουση, το ένα όχημα κατέληξε πάνω σε κολώνα, ενώ το δεύτερο βρέθηκε σε χαντάκι.

Στο ένα από τα δύο οχήματα επέβαιναν τρία άτομα: ένα ζευγάρι μαζί με το παιδί τους. Και οι τρεις τραυματίστηκαν, χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να προκύπτει σοβαρός κίνδυνος.

Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την απαραίτητη ιατρική αξιολόγηση.

Στον δρόμο προς το αεροδρόμιο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δημιουργηθεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

