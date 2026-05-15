Ανδρουλάκης: Ένας επικοινωνιακός μηχανισμός επιχειρεί να οργανώσει την εξόντωσή μου – Είμαι και ηθικός και νόμιμος (Video)

Δέχομαι επίθεση τις τελευταίες ημέρες, ένας επικοινωνιακός μηχανισμός επιχειρεί να οργανώσει την εξόντωση μου είμαι και ηθικός και νόμιμος, δήλωσε στο Action 24 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με φόντο την σκληρή αντιπαράθεση που εξελίσσεται με την κυβέρνηση και τον Α. Γεωργιάδη για ακίνητο που μίσθωσε στο δημόσιο.

Το ακίνητο νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004, επί Κώστα Καραμανλή και επί ΝΔ, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Ο κ. Γεωργιάδης είναι ψεύτης και συκοφάντης. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτιρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατ. ευρώ. Εισπράττω 1000 ευρώ ενοίκιο το μήνα μεσοσταθμικά με τον φόρο. Δεν έχω βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό και πρόσθεσε ότι τα μισά χρήματα απο το εξωτερικό ήρθαν στην Ελλάδα το 2020».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι τρέχει διαγωνισμός για το κτίριο του κτηματολογίου και πρόσθεσε: «εμείς δεν συμμετέχουμε, οι διαγωνισμοί βγαίνουν άγονοι. Το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολαίου γιατί δεν έβρισκαν άλλο ακίνητο. Είναι ανήθικοι όσοι κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου, ποιο είναι το ηθικό ζήτημα;», διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι το θέμα ξεκίνησε απο δημοσίευμα που υπογράφει κάποιος Κατακουζηνός, ένας δημοσιογράφος, δήθεν ερευνητής που δεν υπάρχει ,όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, και πρόσθεσε λέγοντας: «το μιντιακό παρακράτος έστησε δημοσίευμα με συκοφαντίες για να προχωρήσει σε πολιτική δολοφονία και έκανε λόγο κλείνοντας, για χυδαίο σκοτεινό μηχανισμό που οικοδόμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τσίπρας – δημοσκοπήσεις

Κατα τα λοιπά, ερωτηθείς για το κυοφορούμενο κόμμα Τσίπρα και τη δημοσκοπική άνοδο, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι ήταν ο πρωθυπουργός που έχασε με τη μεγαλύτερη διαφορά απο τον Μητσοτάκη. Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις δήλωσε οτι η εμπειρία έδειξε οτι δεν πέφτουν πάντα μέσα και οτι δεν είναι όλοι οι δημοσκόποι το ίδιο λέγοντας μάλιστα ότι στήνονται και πολιτικά παιχνίδια με τις δημοσκοπήσεις.

Η ακρίβεια βυθίζει τα νοικοκυριά

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν κάνει τίποτα για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια που βυθίζει τα νοικοκυριά στην φτώχεια. Διερωτήθηκε γιατί εμείς δεν μπορούμε να μειώσουμε τον ΦΠΑ στα τρόφιμα κάτι που πέτυχε η Κύπρος .

Ελληνοτουρκικά

Ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίσθηκε επικριτικός και σε οτι αφορά τα ελληνοτουρκικά λέγοντας, η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Η κυβέρνηση κρύβεται στα ελληνοτουρκικά, δεν απαντά στην Γαλάζια Πατρίδα, δεν αναδεικνύει το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου.

