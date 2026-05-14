Επιμένει ο Γεωργιάδης για το ακίνητο Ανδρουλάκη: «Μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. από το Δημόσιο» – «Λάσπη στον ανεμιστήρα» λέει το ΠΑΣΟΚ

Άνευ ορίων είναι πλέον η κόντρα ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη για το ακίνητο που ενοικιάζει η οικογένεια του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο ήδη από το 2004 στο Κτηματολόγιο.

Ο υπουργός Υγείας, που ξεσήκωσε το σχετικό θόρυβο το πρωί της Πέμπτης, δεν πτοήθηκε ούτε από τις εξηγήσεις επί του θέματος, ούτε από τη δήλωση του κ. Ανδρουλάκη, ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Έδωσε συνέχεια στη Βουλή και μάλιστα σε ακόμα πιο υψηλούς τόνους και με ακραίες εκφράσεις: Κατήγγειλε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «μασαμπούκωσε» 1,2 εκατ. ευρώ την περίοδο των μνημονίων, ενώ ταυτόχρονα επιχείρησε συμψηφισμό με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με αφορμή και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέγοντας πως παριστάνει το «διαπρύσιο κήνσορα της ηθικής», τον «Κικέρωνα», τον «άμεμπτο, αδιάφθορο και πάλλευκο», την ώρα που όπως είπε, «μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο» την περίοδο του πρώτου μνημονίου, περνώντας «ζάχαρη».

«Δεν μπορεί για το θέμα Ανδρουλάκη και τον ξεχασιάρη λογιστή που ξέχασε να δηλώσει 1 εκατ. ευρώ – που τυπικά έχει καταθέσει ψευδές πόθεν έσχες και πρέπει να ασκηθεί δίωξη για κακούργημα – να μην πειράζει, και για τον κτηνοτρόφο στις Σέρρες και τον Λιβανό να θέλουμε να τους βάλουμε φυλακή! Είναι υποκριτήςκαι ψεύτης!», ανέφερε αρχικώς παραπέμποντας και στην πρόσφατη δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη.

Αναφορικώς δε με το επίμαχο ακίνητο του προέδρου ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Υγείας επέμεινε πως «έβαλε το Δημόσιο να το ανακαινίσει με χρήματα του ελληνικού λαού». «Και νοίκιασε το ακίνητο, και το ανακαίνισε και από χρέπι το έκανε καινούριο», είπε.

Ειδικότερα, κλιμακώνοντας την επίθεση σημείωσε:

«Μια εβδομάδα πριν μπει η χώρα στο μνημόνιο, την ώρα που όλοι οι άλλοι μπαίναμε σε φοβερές θυσίες, ένας τουλάχιστον άνθρωπος στην Ελλάδα πέρασε καλά. Κατάφερε να πάρει ένα πολύ υψηλό ενοίκιο να αποθησαυρίσει και να περάσει την δεκαετία των μνημονίων ζάχαρη. Την ώρα που κόβατε μισθούς και συντάξεις! Κυνηγάμε τον κτηνοτρόφο στις Σέρρες για την επιδότηση των 5.000 ευρώ και ο Ανδρουλάκης…. μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο!». Και συνεχίζοντας ακόμη και μετά τον «κόφτη» ανέφερε εκτός μικροφώνου (πάντα σε υψηλά ντεσιμπέλ), μετά και τη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: «Να πάμε στα δικαστήρια! Αλλά πρώτα να φέρει τις συμβάσεις στην επιτροπή Θεσμών να δούμε τι έγινε!».

Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, έκανε λόγο για «λάσπη στον ανεμιστήρα» τονίζοντας πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προσφύγει στα δικαστήρια για την «αισχρή» επίθεση που δέχεται.

Αγωγή κατά Γεωργιάδη προαναγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Σε πολύ υψηλούς τόνους απάντησε νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ στην καταγγελία του υπουργού Υγείας για ακίνητο.

Το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης σημειώνει ότι «ο επαγγελματίας λασπολόγος σε εντεταλμένη υπηρεσία, Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά. Καμία έκπληξη. Μόνο που η συκοφαντία και η πολιτική αλητεία έχουν κοντά πόδια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κ. Γεωργιάδη, και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ:

Α. Το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο αναφέρεται, ενοικιάστηκε το 2004 στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές. Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου το παρέδωσε για χρήση στην Αστυνομία.

Το 2010 ενοικιάστηκε από το Κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει το μισθωμένο ακίνητο για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές του ανάγκες αναλαμβάνοντας το κόστος. Στην προκειμένη περίπτωση, το Κτηματολόγιο ανακαίνισε ακόμη και αίθουσες που χρησιμοποιούνταν από την Αστυνομία ως χώροι προσωρινής κράτησης. Ουδέποτε πήρε ο κ. Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση. Μάλιστα εφαρμόστηκε ο σχετικός μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος.

Το 2022 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 2024 παράταση μισθώματος, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τα δύο! Όλα λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, απόλυτα νόμιμα και διαφανή! Μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με τη διαφθορά όπως βοά η ελληνική κοινωνία, που υπηρετεί τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια, που στελέχη της ελέγχονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για παράνομες ενέργειες σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, που έκανε κανονικότητα τους στημένους διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις, εγκαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για απολύτως νόμιμους και διαφανείς διαγωνισμούς με πλειάδα προσφορών και επί διαφόρων κυβερνήσεων -ακόμη και της δικής τους.

Β. Ο τυχοδιώκτης συκοφάντης εγκαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «έβγαλε λεφτά στο εξωτερικό». Ουδέν ψευδέστερο. Ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κ. Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Είναι δηλωμένοι επί μία δεκαετία ανελλιπώς και η κίνηση τους δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κ. Ανδρουλάκη. Και τολμά ο κ. Γεωργιάδης με χυδαιότητες και ψέματα να κατηγορήσει τον κ. Ανδρουλάκη για «αδήλωτα χρήματα»;

Ο κ. Γεωργιάδης, που ως Υπουργός Επενδύσεων τον παρακολουθούσε η ΕΥΠ και το Predator αλλά δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να ρίξει φως στην υπόθεση και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι. Δεν είστε σε θέση, να λερώσετε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο συκοφάντης και τα φερέφωνά του να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης για τα ψευδή τους.

Η καταγγελία Γεωργιάδη

Νωρίτερα ο υπουργός Υγείας είχε κάνει ανάρτηση με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο λίγες ημέρες πριν το πρώτο Μνημόνιο το Κτηματολόγιο νοίκιασε ακίνητό ιδιοκτησίας αρχικά του πατέρα και στη συνέχεια του ίδιου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε το Δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατ. ευρώ.

Στην ανάρτηση, ο υπουργός Υγείας αφήνει αιχμές και για τη διατήρηση χρημάτων του Νίκου Ανδρουλάκη σε τράπεζες του εξωτερικού. «Και κρατά και τα χρήματα του αυτά σε Τράπεζες του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες… Είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι!» γράφει και προσθέτει: «Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέπτη κύριε Πρόεδρε».

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Ο @androulakisnick μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρύσιος κήνσωρ της ηθικής αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Λίγες μέρες πριν το Καστελλόριζο και το πρώτο Μνημόνιο το τότε Κτηματολόγιο υπό την Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ενώ ο ίδιος ήταν ήδη υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος, νοίκιασε με ένα υπέρογκο ενοίκιο το ακίνητο του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο ως σήμερα 1.200.000€…και κρατά και τα χρήματα του αυτά σε Τράπεζες του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες….είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι! Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέπτη κύριε Πρόεδρε».

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 14, 2026

«Πάμε στα δικαστήρια να τα πούμε και εκεί μετά χαράς»

Μετά την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, την οποία χαρακτηρίζει ως «γελοία», ο υπουργός Υγείας προχώρησε σε νέα ανάρτηση, στην οποία διευκρινίζει ότι:

Α) ποτέ δεν καταλόγισα παρανομία στην σύμβαση του με το Κτηματολόγιο. Είπα είναι νόμιμο αλλά είναι και ηθικό ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης να έχει λάβει 1.200.000€ από το Ελληνικό Δημόσιο με σύμβαση που έγινε επί ΠΑΣΟΚ;

Β) ποτέ δεν είπα ότι πήρε χρήματα για ανακαίνιση του ακίνητου του, αλλά ότι ανακαινίστηκε με χρήματα του Δημοσίου, πράγμα που μόλις παραδέχθηκε. Αρα εκτός του ενοικίου το Δημόσιο ξόδεψε και για ανακαίνιση. Δεν υπήρχε άλλο ακίνητο στο Ηράκλειο; Έπαιξε ρόλο η αναγνωρισιμότητα του κ. Ανδρουλάκη στην τοπική Κοινωνία και ο ρόλος του στο ΠΑΣΟΚ;

Γ) δεν τον κατηγόρησα για αδήλωτο 1.000.000€ αλλά για την υποκρισία του να ζητά δίωξη για κακούργημα κατά τίμιων κτηνοτρόφων των Σερρών και των Υπουργών για μία προθεσμία που έχασε ο λογιστής τους, αλλά στην δική του περίπτωση του ξεχασιάρη λογιστή είπε: «έγινε λάθος». Ούτε κακούργημα ούτε τίποτε. Άρα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για υποκρισία τον κατηγόρησα.

Δ) δεν είπα ότι τα χρήματα του είναι παράνομα αλλά στηλίτευσα ότι τα έχει σε τράπεζα του εξωτερικού πράγμα που για επίδοξο πρωθυπουργό το θεωρώ απαράδεκτο.

Και τελικά τί νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα επιτίθεται σε όλους, θα υβρίζει, θα κατηγορεί, αλλά ο ίδιος θα είναι υπεράνω κριτικής; Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε και εκεί μετά χαράς!Νωρίτερα όμως νομίζω ότι πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες του τις συμβάσεις και τα εκατομμύρια που πήρε από το το Δημόσιο να τα δούμε όλα αυτά με διαφάνεια. Δεν πιστεύω να έχει κανείς αντίρρηση από το ΠΑΣΟΚ;

Το @pasok προφανώς υπό καθεστώς απόλυτου πανικού εξέδωσε αυτή την γελοία ανακοίνωση που δεν απαντά όμως σε τίποτε απολύτως:

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 14, 2026

Μαρινάκης: Ο Γεωργιάδης δεν έθεσε κανένα νομικό ζήτημα

Στη… σύρραξη ενεπλάκη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος στη διάρκεια του briefing σημείωσε ότι γεννώνται ερωτήματα που αφορούν στο ηθικό σκέλος της υπόθεσης. «Πώς είναι δυνατόν ο κ. Ανδρουλάκης που έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική αμφισβητώντας τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο; Τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω αν τα βάλει κανείς δίπλα σε αυτά με το πώς έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια περιστατικά στο ΠΑΣΟΚ», είπε.

Επίσης, τόνισε ότι «ούτε ο υπουργός Υγείας- όπως απάντησε ήδη – ούτε εμείς, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση θέτω ζήτημα νομιμότητας γιατί η κυβέρνηση δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα», αλλά υπογράμμισε ότι «η ίδια η συμπεριφορά Ανδρουλάκη, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει ο ίδιος και οι συνεργάτες, το ΠΑΣΟΚ είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με αυτό που διαβάζουμε»

«Ως προς το σκέλος της αντίδρασης και απάντησης και εδώ γεννώνται πολλά θέματα: δέχεται μια επίθεση ο Γεωργιάδης επειδή βγαίνει και τα λέει. Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να μην μιλάς πολύ. Εδώ το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλλει κίνηση νομικών διαδικασιών. Να μας διευκρινίσει αν κινείται κατά του μέσου και του δημοσιογράφου. Ο κ. Γεωργιάδης δεν έθεσε κανένα νομικό ζήτημα. Αν σκέφτονται να κινηθούν κατά του κ. Γεωργιάδη, αναρωτιέμαι αν θα δεχόμαστε μηνύσεις επειδή κάνουμε κριτική σε θέματα ηθικής, δηλαδή πολιτική κριτική. Αν το κάνουμε αυτό, εμείς τι να πούμε για τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ, Οι χαρακτηρισμοί που έχουμε δεχθεί και στελέχη και ο πρωθυπουργός, αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία δεν θα έχει τέλος αυτό» είπε χαρακτηριστικά.

«Αν αναφέρεται σε δημοσιογράφους τότε έχει ενδιαφέρον. Το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί εκθέσεις οργανώσεων δημοσιογράφων με ή χωρίς σύνορα και φωνάζει κατά των SLAPPS. Να μας εξηγήσει πώς συνάδει αυτό με την στάση του απέναντι στο δημοσίευμα» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το ακίνητο Ανδρουλάκη καταλήγοντας: «Δεν θα γίνουμε σαν και εκείνους που έχουν μετατρέψει την βουλή σε δικαστήριο και ατελείωτη τηλεδίκη και δια ζώσης ακροαματική διαδικασία», κατέληξε.

ΠΑΣΟΚ: Ο Μαρινάκης που διαφημίζει τη νομική του ιδιότητα ανέλαβε όπως φαίνεται συνήγορος του Γεωργιάδη

«Ο κ. Μαρινάκης που διαφημίζει συχνά τη νομική του ιδιότητα, ανέλαβε, όπως φαίνεται, συνήγορος του κ. Γεωργιάδη», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση του προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Αναφέρει ότι «σχεδόν παρακαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μην κινηθεί νομικά εναντίον του υπουργού και αφού πήγαν …κουβά η λάσπη και η συκοφαντία περί ‘παρανομιών’ τώρα απευθύνουν τη μομφή της… ‘ανηθικότητας’». «Είναι, δηλαδή, μη ηθικό κατά τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να εκμισθώνεται επαγγελματικό ακίνητο με νόμιμους διαφανείς διαγωνισμούς και συμμετοχή δεκάδων άλλων προσφορών; Είναι μη ηθικό σε σειρά δηλώσεων πόθεν έσχες του κ. Ανδρουλάκη να είναι, δηλωμένα, δημοσιευμένα και ελεγμένα όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και οι καταθέσεις του;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ επικαλούμενο το πεδίο των αρμοδιοτήτων του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως αναφέρει, θέτει ερωτήματα αναφορικά με το δημοσίευμα που αφορούσε στον κ. Ανδρουλάκη.

Ειδικότερα αναφέρει ότι επειδή έχει «την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου» και επειδή ο ίδιος -όπως προσθέτει το ΠΑΣΟΚ- υιοθέτησε «δημόσια ‘αποκαλύψεις’ που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα Mononews με την υπογραφή ενός φερόμενου δημοσιογράφου, του ‘Δημήτρη Κατακουζηνού’, ο οποίος σύμφωνα με όλα τα στοιχεία είναι ανύπαρκτο πρόσωπο», τον καλεί να απαντήσει «καθαρά και άμεσα» τα εξής:

«-Έχει δηλωθεί στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης από την Monocle Media Lab – Mononews ΑΕ δημοσιογράφος ή εργαζόμενος με αυτό το όνομα, όπως προβλέπει ο Ν. 5005/2022 για τα μέσα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου;

Γιατί αν δεν έχει δηλωθεί κανένα τέτοιο πρόσωπο, τότε μιλάμε για ένα μέσο που δημοσιεύει πολιτικά άρθρα με ψευδώνυμες ή ανύπαρκτες υπογραφές, τις οποίες η κυβέρνηση αναπαράγει ως πραγματικές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις.

-Ο ‘δημοσιογράφος’ ‘Δημήτρης Κατακουζηνός’ είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ;

‘Αρα το ερώτημα είναι πολύ απλό: πρόκειται για παραβίαση των υποχρεώσεων του Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου ή για ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού ανώνυμης πολιτικής προπαγάνδας τύπου ‘Ομάδα Αλήθειας’;».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι αναμένει τις απαντήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου άμεσα, «γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είναι πλέον σαφές ότι μόνο ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης γνωρίζει και επικαλείται τον συγκεκριμένο ‘δημοσιογράφο’ και ότι από το πρωί εκτυλίσσεται μια ακόμη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα».

Νέα «πυρά» Μαρινάκη στοΠΑΣΟΚ

Στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ απάντησε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Είναι πλέον προσφιλής τακτική του ΠΑΣΟΚ το να μην δίνει απαντήσεις επί της ουσίας, αλλά να απαντάει πετώντας λάσπη αδιακρίτως και να χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Έτσι και σήμερα, δεν απάντησε σε κανένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που θέσαμε.

Ούτε για το αν τίθεται ηθικό ζήτημα για τα 1,2 εκατομμύρια εύρω κρατικού χρήματος που έχει εισπράξει ο κ. Ανδρουλάκης από την ενοικίαση του κτιρίου, ούτε για το αν θα προβεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τυχόν νομικές ενέργειες απέναντι στον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, επειδή έθεσε το ανωτέρω ηθικό και όχι νομικό ζήτημα.

Δηλαδή, δεν απάντησε, αν θα ποινικοποιήσει την πολιτική κριτική, -ψευδώς, δε μάλιστα, λέει ότι εγώ «παρακαλώ» να μην κάνουν αγωγή στον Άδωνι Γεωργιάδη. Το αντίθετο. Επεσήμανα την υποκρισία τους, όπως επεσήμανα και ότι εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα να θέσουμε ζητήματα νομιμότητας, καθώς στην κυβέρνηση δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν θα γίνουμε σαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν μετατρέψει τη Βουλή σε ένα απέραντο δικαστήριο.

Επίσης, το ΠΑΣΟΚ δεν απάντησε για το αν θα κινηθεί νομικά και κατά του μέσου που δημοσίευσε το συγκεκριμένο άρθρο, τη στιγμή που συστηματικά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παριστάνουν τους «προστάτες» της ελευθερίας του Τύπου και του κράτους δικαίου.

Χαίρομαι, όμως, ειλικρινά που σήμερα το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει την εμβληματική μεταρρύθμιση των Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, τα οποία θέτουν κανόνες διαφάνειας στον χώρο των ΜΜΕ. Και μπορεί η αξιωματική αντιπολίτευση να επιλέγει την αφωνία σε όσα ρωτήσαμε, ωστόσο εγώ χωρίς να κρύβομαι έρχομαι να απαντήσω:

Μια ιστοσελίδα για να εγγραφεί στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου οφείλει να δηλώσει έναν ελάχιστο αριθμό εργαζομένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να απασχολεί περισσότερους εργαζομένους από όσους έχει δηλώσει. Το ότι ένα μέσο είναι πιστοποιημένο από το Μητρώο σημαίνει ότι πληροί κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις διαφάνειας. Τα Μητρώα, δεν ελέγχουν το περιεχόμενο που δημοσιεύει κάθε μέσο. Αυτό, όπως και πολλά άλλα, το αξιολογούν οι αναγνώστες. Ενώ, σε περίπτωση που κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ένα δημοσίευμα ενός μέσου καταφεύγει στη Δικαιοσύνη και όχι στην υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης που τηρεί τα Μητρώα.

Πριν περίπου από έναν χρόνο, ως αρμόδιος Υφυπουργός εισηγήθηκα και ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο νόμος 5212/2025 για την Ενίσχυση της δημοσιότητας και της διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, στον οποίον καθιερώθηκε για πρώτη φορά μια διάταξη τομή: Η ενυπόγραφη δημοσιογραφία. Η διάταξη αυτή αφορά στην υποχρέωση των μέσων που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα της ΓΓΕΕ, να φέρουν και ενυπόγραφα άρθρα.

Σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύτηκε η χρήση ψευδωνύμων. Κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ούτε σε απολυταρχικά καθεστώτα που διάφορες ατεκμηρίωτες εκθέσεις, τις οποίες ενίοτε και το ΠΑΣΟΚ επικαλείται, μας τοποθετούν χαμηλότερα από αυτά στους “δείκτες” τους.

Παρ’ όλα αυτά, το ισχύον νομικό καθεστώς προστατεύει κάποιον που θεωρεί ότι θίγεται από ένα δημοσίευμα ακόμα κι αν αυτό είναι ανυπόγραφο ή υπογεγραμμένο με ψευδώνυμο.

Θα έπρεπε να γνωρίζουν στην αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν είναι αρμοδιότητα του εκάστοτε Υφυπουργού αρμόδιου για τον Τύπο, ούτε της υπαγόμενης σε εκείνον υπηρεσίας το αν ο οποιοσδήποτε δημοσιογράφος είναι ή όχι μέλος της οποιασδήποτε δημογραφικής ένωσης και ότι αυτό είναι κάτι που μόνο η ίδια η Ένωση μπορεί να το πιστοποιήσει.

Αντί το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του να ψεύδονται και να «πετάνε την μπάλα στην εξέδρα», ας απαντήσουν στα της «ταμπακιέρας» έστω και με τόση καθυστέρηση».

