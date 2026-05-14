ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 14:45
Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

14.05.2026 12:40

Το πρώτο Ιατρείο Πόνου για άτομα με αυτισμό και νευροδιαφορετικότητα στο Λαϊκό Νοσοκομείο

Ένα σημαντικό βήμα που καλύπτει μια ανάγκη που επί χρόνια παρέμενε αόρατη, πραγματοποιείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λαϊκό, με τη λειτουργία του πρώτου Ιατρείου Πόνου για άτομα με αυτισμό και νευροδιαφορετικότητα.

Το συγκεκριμένο ιατρείο προσφέρει εξειδικευμένη φροντίδα σε ασθενείς και οικογένειες που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στη διαχείριση του πόνου. Παράλληλα αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για την ελληνική δημόσια υγεία, καθώς απευθύνεται σε άτομα με αυτισμό, νευροαναπτυξιακές διαταραχές και σπάνια νοσήματα, τα οποία συχνά δυσκολεύονται να εκφράσουν ή να περιγράψουν τον πόνο τους.

Η αναγνώριση, ο εντοπισμός και η σωστή διαχείριση του πόνου σε αυτές τις ομάδες ασθενών είναι κρίσιμη για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής τους. Το Ιατρείο θα λειτουργήσει πιλοτικά στο Λαϊκό Νοσοκομείο, με στόχο να αποτελέσει μοντέλο για αντίστοιχες δομές σε όλη τη χώρα.

Ο Σύλλογος 95 για Σπάνια Νοσήματα στηρίζει ενεργά την πρωτοβουλία, δηλώνοντας ότι θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στη λειτουργία του Ιατρείου. Ο Σύλλογος έχει μακρά εμπειρία στη συνεργασία με Ιατρεία Πόνου και συμμετέχει σταθερά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αλγολογίας του ΕΚΠΑ, προσφέροντας την οπτική των ασθενών και των φροντιστών τους. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή των φοιτητών Αλγολογίας στη δράση «Ζεύξη», που ενισχύει τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών.

Ο Σύλλογος εκφράζει θερμές ευχαριστίες στους ιατρούς και τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται για την υλοποίηση του Ιατρείου Πόνου, αναγνωρίζοντας την επιστημονική τους ευαισθησία, την ανθρωπιά και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Η συνεργασία αυτή αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής για την ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πιο ευάλωτων ομάδων.

Η δημιουργία του πρώτου Ιατρείου Πόνου για άτομα με αυτισμό και νευροδιαφορετικότητα αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα προς μια πιο συμπεριληπτική και δίκαιη υγειονομική φροντίδα. Η πρωτοβουλία αναμένεται να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση σε ασθενείς και οικογένειες, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο.

