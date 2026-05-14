Κρεμλίνο: Σύντομα νέα επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα πολύ σύντομα, δήλωσε σήμερα (14/5) ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι και έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι σχετικές προετοιμασίες.

Ο Ρώσος πρόεδρος και ο Σι Τζινπίνγκ έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές στη διάρκεια των ετών, πιο πρόσφατα στο Πεκίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι δύο άνδρες υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής σχέσης «χωρίς όρια» τον Φεβρουάριο του 2022, λιγότερο από τρεις εβδομάδες προτού η Μόσχα ξεκινήσει τη στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται την Κίνα αυτή την εβδομάδα.

