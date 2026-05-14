search
ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 14:49
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.05.2026 13:24

Κρεμλίνο: Σύντομα νέα επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα

14.05.2026 13:24
PUTIN XI

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα πολύ σύντομα, δήλωσε σήμερα (14/5) ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι και έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι σχετικές προετοιμασίες.

Ο Ρώσος πρόεδρος και ο Σι Τζινπίνγκ έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές στη διάρκεια των ετών, πιο πρόσφατα στο Πεκίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι δύο άνδρες υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής σχέσης «χωρίς όρια» τον Φεβρουάριο του 2022, λιγότερο από τρεις εβδομάδες προτού η Μόσχα ξεκινήσει τη στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται την Κίνα αυτή την εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης:

Ινδία: Εκατόμβη νεκρών από σφοδρή καταιγίδα στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές (videos)

Λετονία: Παραιτείται η πρωθυπουργός λόγω του ουκρανικού drone που πέρασε στην επικράτεια της χώρας

Ιράν: Επιμένουν οι ΗΠΑ – «Τρομακτικά κοντά» στο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tiletheasi_2107_1460-820_new
MEDIA

Μόνος πρώτος ο Alpha την Τετάρτη (13/5) – Με βελτιωμένη μερίδα από την πίτα τηλεθέασης των καναλιών

fotia-agrotiko
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αγροτικό «λαμπάδιασε» εν κινήσει (photos/video)

CONTEINER_PIREAS_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά

NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάτι τρέχει στα δεξιά της ΝΔ: «Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση» γράφουν σε επιστολή τους 10 γαλάζια στελέχη – Δυσφορία Μαρινάκη

ouggarezos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Την τηλεόραση δεν τη βλέπει πια κανείς – Δεν έχει τηλεθεατές και τρωγόμαστε μεταξύ μας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

mousse_avocando
CUCINA POVERA

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 14:48
tiletheasi_2107_1460-820_new
MEDIA

Μόνος πρώτος ο Alpha την Τετάρτη (13/5) – Με βελτιωμένη μερίδα από την πίτα τηλεθέασης των καναλιών

fotia-agrotiko
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αγροτικό «λαμπάδιασε» εν κινήσει (photos/video)

CONTEINER_PIREAS_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά

1 / 3