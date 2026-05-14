ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 14:48
ΕΛΛΑΔΑ

14.05.2026 14:07

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών άφησε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος. Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε -μέσα από ανάρτησή του- ο Σπύρος Μπιμπίλας, με τον καλλιτεχνικό κόσμο να αποχαιρετά έναν «πολύτιμο και ταλαντούχο» συνάδελφο.

Ο ηθοποιός είχε κάνει την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο στην ταινία «Κατήφορος», ενώ για πολλά χρόνια ήταν στέλεχος τολυ ΚΘΒΕ.

Τι έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας

«Mόλις πληροφορηθήκαμε στο ΤΑΣΕΗ απο συγγενικό πρόσωπο του αγαπημένου μας συναδελφου Πάνου Πανόπουλου , οτι δεν ειναι πια κοντά μας.Ο Πάνος ήταν ένας πολύτιμος ταλαντουχος και χρήσιμος ηθοποιός που κόσμησε με την παρουσία του το θεατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση σε δεκάδες σειρές. Γεννημένος στις 13/4/44 , πρωτοεμφανιστηκε στον κινηματογράφο στον θρυλικό ΚΑΤΗΦΟΡΟ του Γιάννη Δαλιανίδη. Για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΘΒΕ.. Μαζι με την πολυσχιδη καριέρα του δημιούργησε και μια σημαντική οικογένεια κι έγινε παππούς από τον υιό του μόλις 2 μέρες πριν φύγει από την ζωή. Η εξοδιος ακολουθία θα γίνει αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου απο τον Ναο της Κοιμησης της Θεοτόκου στις 6 το απογευμα στην Συκιά Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Καλό ταξιδι Πάνο» λεγραψε στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

