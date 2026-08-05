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05.08.2026 22:59

ΕΛ.Α.Σ. για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Να μην πανηγυρίζει η κυβέρνηση για έργο που έχει παγώσει εδώ και έναν χρόνο»

05.08.2026 22:59
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Κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή τη συμφωνία με τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου άσκησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), ζητώντας να παρουσιαστεί συγκεκριμένο σχέδιο για την ολοκλήρωση του έργου.

Η παράταξη του Αλέξη Τσίπρα σημειώνει ότι η πόντιση του καλωδίου παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο και καλεί την κυβέρνηση να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛ.Α.Σ. αναφέρει:

«Να μην πανηγυρίζει η κυβέρνηση για έργο που έχει παγώσει εδώ και έναν χρόνο – Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο του καλωδίου;

Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση να πανηγυρίζει σήμερα όταν εδώ και πάνω από ένα χρόνο, το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου παραμένει παγωμένο λόγω των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας στην Κάσο.

Όσο θετική εξέλιξη και να αποτελεί η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή της γαλλικής Nexans ως κατασκευαστή-αναδόχου ουδόλως βοήθησε στο ξεπάγωμα του έργου εδώ και ένα χρόνο.

Ούτε η συμμετοχή γαλλικής εταιρείας, ούτε η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας, ούτε το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ συνέβαλλαν στο να ξεκολλήσει το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου απέναντι στις τουρκικές απειλές, διότι ο κ. Μητσοτάκης δεν διαθέτει στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος απέναντι στην Τουρκία και τις προκλήσεις της.

Στο πλαίσιο αυτό, το λιγότερο που πρέπει επιτέλους να παρουσιάσει η Κυβέρνηση είναι ένα ξεκάθαρο πλάνο και χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου, σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία και με ευρωπαϊκές και γαλλικές εγγυήσεις».

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