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05.08.2026 11:24

«Καλημέρα Ελλάδα»: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο (Video)

05.08.2026 11:24
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Ανανεωμένο επιστρέφει από τη νέα τηλεοπτική σεζόν το «Καλημέρα Ελλάδα», με την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 να παρουσιάζουν ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος.

Μάλιστα, το πρώτο τρέιλερ κυκλοφόρησε με τους δυο έμπειρους δημοσιογράφους να κάνουν κάποιες διευκρινίσεις αναφορικά με όλα αυτά που έρχονται από τον Σεπτέμβρη στο μαγκαζίνο τους.

Όπως βλέπουμε στο βίντεο, μετά από ένα χιουμοριστικό πείραγμα ανάμεσά τους, ο Βασίλης Χιώτης επισημαίνει στην κάμερα πως «το Καλημέρα Ελλάδα επιστρέφει και πάλι».

«Σημασία δεν έχει πως το λες, αλλά αυτά που λες» υπογραμμίζουν, με το ανανεωμένο πρωινό μαγκαζίνο του ΑΝΤ1 να μπαίνει σε νέα εποχή, επιστρέφοντας σύντομα στις οθόνες μας.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 11:34
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