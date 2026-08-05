Cenergy Holdings: Ισχυρή κερδοφορία και αύξηση πωλήσεων στο εξάμηνο

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Η ισχυρή κερδοφορία α’ εξαμήνου και ένα αυξανόμενο ανεκτέλεστο παραγγελιών οδηγούν σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων των αποτελεσμάτων της Cenergy Holdings για το 2026.

Η Cenergy Holdings κατέγραψε ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 1,15 δισ. ευρώ, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 26% και διαμορφώθηκε σε 216 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση της κερδοφορίας προήλθε από την αποτελεσματική εκτέλεση έργων, την υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και το ευνοϊκό μείγμα πωλήσεων, κυρίως σε τεχνικά απαιτητικά έργα ενεργειακών υποδομών. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 138 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη Ιουνίου, η Hellenic Cables εξασφάλισε τη μεγαλύτερη ανάθεση στην ιστορία της, υπογράφοντας με τον ΑΔΜΗΕ συμφωνία-πλαίσιο για τη διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, συνολικής αξίας περίπου 1,15 δισ. ευρώ. Η ανάθεση αυτή αύξησε το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του Ομίλου σε περίπου 3,9 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά την πολυετή ορατότητα των εσόδων του.

Ο τομέας καλωδίων κατέγραψε πωλήσεις ύψους 842 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13% σε ετήσια βάση, καθώς η πρόσφατα ενισχυμένη παραγωγική δυναμικότητα στα υποβρύχια καλώδια οδήγησε σε υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας, ενώ τα καλωδιακά προϊόντα συνέχισαν να επωφελούνται από την ισχυρή ζήτηση. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 36% στα 164 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 19,5%. Μετά την ανάθεση του έργου του ΑΔΜΗΕ, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του τομέα ανήλθε σε περίπου 3,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα, συνεχίστηκε η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος με έμφαση στην ενίσχυση των μονάδων παραγωγής χερσαίων καλωδίων στην Ελλάδα και την ολοκλήρωση κατασκευής της νέας μονάδας στο Maryland των ΗΠΑ.

Ο τομέας σωλήνων χάλυβα κατέγραψε πωλήσεις ύψους 311,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA παρέμεινε υψηλό, στα 52 εκατ. ευρώ (+2% σε ετήσια βάση), με το περιθώριο να φτάνει το 16,6%. Η διαφοροποίηση στα έργα που αναλαμβάνει ο τομέας και η λειτουργική πειθαρχία έδρασαν υποστηρικτικά για τις επιδόσεις του τομέα, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διατηρήθηκε περίπου στα 500 εκατ. ευρώ, με ικανοποιητική ορατότητα για το άμεσο μέλλον.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, δήλωσε:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη Cenergy Holdings. Μετατρέψαμε το ήδη ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών σε ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις, παραμένοντας επιλεκτικοί και πειθαρχημένοι στην ανάληψη και εκτέλεση ενεργειακών έργων. Και οι δύο τομείς στήριξαν την αύξηση της κερδοφορίας, ενώ η ανάθεση της συμφωνίας-πλαισίου από τον ΑΔΜΗΕ, η μεγαλύτερη στην ιστορία μας, οδήγησε το ανεκτέλεστο σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, με αναθέσεις έργων που πλέον εκτείνονται και μετά το 2030.

Παράλληλα, θέτουμε τα θεμέλια της επόμενης αναπτυξιακής μας φάσης. Η νέα μονάδα παραγωγής χερσαίων καλωδίων στο Maryland, ΗΠΑ θα είναι η βάση της παρουσίας μας στη Βόρεια Αμερική, μια αγορά όπου η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η ενίσχυση των δικτύων και η ανάγκη ενεργειακής ασφάλειας αναδιαμορφώνουν τις επενδυτικές προτεραιότητες. Την ίδια στιγμή, η νέα παραγωγική μονάδα σωλήνων χάλυβα στο Ηνωμένο Βασίλειο μας φέρνει πιο κοντά στους πελάτες μας τόσο στις παραδοσιακές ενεργειακές αγορές όσο και στην αναπτυσσόμενη αγορά δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS).

Οι επενδύσεις αυτές ευθυγραμμίζονται με τις επικρατούσες μακροπρόθεσμες παγκόσμιες τάσεις: τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά καλώδια και την ανθεκτική ζήτηση για σωλήνες χάλυβα υψηλών προδιαγραφών. Μπαίνουμε στο δεύτερο εξάμηνο του έτους με αυτοπεποίθηση, πάντα προσηλωμένοι στην ασφάλεια, στην καλή εκτέλεση των έργων και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας».

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