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05.08.2026 13:31

Παρίσταναν τους γιατρούς και εξαπάτησαν 6 ηλικιωμένες – Πάνω από 100.000 η λεία

05.08.2026 13:31
peripoliko

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Έξι ηλικιωμένες γυναίκες σε περιοχές της Πιερίας και της Φλώρινας έπεσαν θύματα σπείρας απατεώνων, η οποία κατάφερε να αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ.

Για την υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί ένα άτομο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε μέρος των κλοπιμαίων, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών του.

Παρίσταναν τους γιατρούς

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς και οι συνεργοί του τηλεφωνούσαν τις τελευταίες 15 ημέρες σε υποψήφια θύματα, προσποιούμενοι τους γιατρούς.

Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων, ισχυρίζονταν ότι το παιδί των ηλικιωμένων είχε τραυματιστεί σε τροχαίο ατύχημα και ότι έπρεπε να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά 30.895 ευρώ, 46 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 72.000 ευρώ.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.065 ευρώ, εννέα χρυσές λίρες και δύο κινητά τηλέφωνα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιπλέον το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, το οποίο επίσης κατασχέθηκε.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, καθώς φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα για την τέλεση των απατών.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, τόσο για την ταυτοποίηση των συνεργών του συλληφθέντα όσο και για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

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