Τσάκα Καν: Εντυπωσίασε στη βραδιά Τύπου για το μιούζικαλ «I’m Every Woman» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια – τραγουδοποιός Τσάκα Καν εντυπωσίασε τα πλήθη καθώς περπάτησε στο κόκκινο χαλί κατά τη διάρκεια παρουσίασης για τους εκπροσώπους του Τύπου του νέου της βιογραφικού θεατρικού μιούζικαλ.

Το μιούζικαλ «I’m Every Woman» ακολουθεί τη βραβευμένη τραγουδίστρια στην πορεία της προς την επιτυχία – η οποία ξεκίνησε στο φανκ συγκρότημα Rufus τη δεκαετία του 1970, προτού αρχίσει την εξαιρετικά επιτυχημένη σόλο καριέρα της.

Στο θεατρικό έργο παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες της, Ain’t Nobody, Higher Love και I’m Every Woman, ενώ παράλληλα περιγράφεται λεπτομερώς το πάθος της για τα πολιτικά δικαιώματα, την καταπολέμηση μιας τοξικής μουσικής βιομηχανίας, την μάχη της με τον εθισμό και τις πιέσεις που αντιμετώπισε ως εργαζόμενη μητέρα.

Επίσης, τιμάται η πολλών δεκαετιών καριέρα της, κατά την οποία η Τσάκα Καν κατάφερε να φτάσει ένα single στο νούμερο ένα του Ηνωμένου Βασιλείου, πέντε τραγούδια στο top ten και έχει κερδίσει 10 βραβεία Grammy.

Η σταρ εντυπωσίασε τα πλήθη καθώς περπάτησε στο κόκκινο χαλί στο Troubadour Wembley Park Theatre, στο Λονδίνο, φορώντας μαύρες δερμάτινες μπότες μέχρι το γόνατο, τις οποίες συνδύασε με ένα φαρδύ μαύρο φόρεμα με πολύχρωμο σχέδιο.

Η τραγουδίστρια Αλεξάνδρα Μπερκ ήταν επίσης μεταξύ εκείνων που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. Η Μπερκ, η οποία έγινε γνωστή μετά τη νίκη της στο X Factor το 2008, πρωταγωνιστεί ως Τσάκα Καν στο μιούζικαλ – και έχει δηλώσει ότι είναι «προνόμιο» να υποδύεται την «εμπνευσμένη» ιστορία της Βασίλισσας της Φανκ.

Διαβάστε επίσης:

Loreen: Αναβάλλει την ευρωπαϊκή της περιοδεία – «Φουντώνουν» οι φήμες για επιστροφή στη Eurovision το 2027

Ο Σωκράτης Μάλαμας για δυο συναυλίες στο Κατράκειο της Νίκαιας

Ο Νίκος Καρβέλας παίζει στο πιάνο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και αποθεώνεται στα social media (Video)



