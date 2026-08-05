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05.08.2026 15:42

Κόρινθος: Έπεσε τμήμα της ψευδοροφής στα Επείγοντα του νοσοκομείου – Δύο τραυματίες

05.08.2026 15:42
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Πανικός επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όταν τμήμα της ψευδοροφής στο πρόσφατα ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) αποκολλήθηκε και έπεσε, όπως ενημερώνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος.

Από την κατάρρευση τραυματίστηκαν ελαφρά μία γιατρός και μία νοσηλεύτρια, ενώ από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα για τους παρευρισκόμενους ασθενείς και το υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η πτώση δεν οφείλεται σε αστοχία υλικού, αλλά σε κατασκευαστικό λάθος κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης.

Όπως διαπιστώθηκε, η κουρτίνα ενός εξεταστηρίου δεν είχε στερεωθεί σε σταθερό σημείο της οροφής, αλλά απευθείας πάνω στα πλαστικά πλακάκια της ψευδοροφής.

Με την πρώτη πίεση που δέχθηκε η κουρτίνα κατά τη χρήση της, τα πλακάκια ξεκόλλησαν και έπεσαν στο κενό, συμπαρασύροντας μάλιστα και ένα βαρύ εξάρτημα.

Το ατύχημα προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, καθώς τα ανακαινισμένα Επείγοντα παραδόθηκαν σε λειτουργία μόλις πριν από λίγες ημέρες, με στόχο να εξασφαλίσουν πιο ανθρώπινες συνθήκες νοσηλείας και εργασίας.

Με αφορμή το περιστατικό, η ΠΟΕΔΗΝ ζητά τον άμεσο τεχνικό έλεγχο του έργου προκειμένου να διαπιστωθεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι τα έργα ανακαίνισης των νοσοκομείων είναι μεν απολύτως απαραίτητα, ωστόσο απαιτείται και η αντίστοιχη στελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 05.08.2026 17:36
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