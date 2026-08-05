Εποχικοί πυροσβέστες σε Τουρνά: Διαφημίζεις ότι το Σώμα έχει 19.000 πυροσβέστες και έκοψες τις άδειες των μόνιμων

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Μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ των εποχικών πυροσβεστών και της κυβέρνησης.

Οι εποχικοί πυροσβέστες απευθυνόμενοι στον υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά ρωτούν πόσοι είναι μάχιμοι πυροσβέστες από τους 19.000 που υποτίθεται υπηρετούν στο σώμα.

«Μας διαφήμιζες ότι φέτος το Πυροσβεστικό Σώμα έχει 19.000 πυροσβέστες, τους περισσότερους από ποτέ. Και τι κατάφερες; Να κόψεις τις άδειες του μόνιμου προσωπικού αδιαφορώντας για τις συνέπειες που συνεπάγονται της κίνησης αυτής. Πόσο άραγε είναι το πραγματικά μάχιμο προσωπικό. Αφού έχεις τόσο κόσμο λοιπόν, ποιός ο λόγος της ανάκλησης αδειών;», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

«Οικονομική αλλά κυρίως ψυχολογική επιβάρυνση στον Έλληνα πυροσβέστη και στην οικογένεια του. Διαλύεται εντελώς ο οικογενειακός προγραμματισμός αλλά ΕΣΥ αδιαφορείς επιδεικτικά», συνεχίζουν.

Και τον καλούν να προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις. «Ας τελειώνει πια αυτό το ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, κάνε προσλήψεις και αξιοποίησε επιτέλους τους έμπειρους εποχικούς πυροσβέστες. Δεν θα πρεπε αυτό το θέμα για τις άδειες να το γράφουμε εμείς. Δυστυχώς όμως έχουμε δεχτεί πολλά μηνύματα από μόνιμους συναδέλφους καθώς τα ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ έχουν σωπάσει εντελώς για αυτό το κατάπτυστο μέτρο».

Νωρίτερα ο Ευάγγελος Τουρνάς έκανε αυτοψία στις καμένες εκτάσεις στο Πόρτο Γερμενό.

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